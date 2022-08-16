Каменских, Ефросинина, Дорофеева: звезды, которые впервые за время войны приехали в Украину

Украинские звезды, с самого начала полномасштабного вторжения находившиеся за границей, понемногу возвращаются в Украину. Впервые за месяцы жестокой войны они заходят в собственные дома. Кто из артистов наконец-то решился приехать домой – узнавайте дальше.

Все больше известных людей публикуют свежие фото с родных мест. Ведущие, певицы, актрисы и другие возвращаются домой по прошествии нескольких месяцев эмиграции. Но не все решаются приехать в Украину с детьми. Кто из знаменитостей наконец-то дома – смотрите в подборке 24 канала .

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Оля Полякова

Певица вернулась в Украину в начале июля. Артистка сообщила, что едет домой, опубликовав фото, сделанное в очереди на границе. Дочери певицы остались за границей, старшая Маша будет учиться в Великобритании. По традициям военного времени Полякова дала концерт в метро.

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Тоня Матвиенко

Жена Арсена Мирзояна приехала в Украину вместе с дочерью. Артистка решила преподнести любимому сюрприз и пришла на его концерт в Киеве.

Потом исполнительница встретилась с мамой – Ниной Матвиенко. Этот момент был также очень трогательным, ведь Нина Митрофановна очень соскучилась по внучке и дочери.

Надя Дорофеева

Приехав в Киев, Надя позавтракала и попробовала кофе в уютном кафе, отправилась на процедуры для волос в любимый салон красоты. Артистка призналась, что за эти месяцы очень соскучилась по столице. Также спела для украинских защитников, прогулялась по любимым местам и встретилась с псом Патроном.

Маша Ефросинина

Впервые за время полномасштабного вторжения в Киев приехала телеведущая Маша Ефросинина. Перед этим она встретилась с женщинами-переселенками в Карпатах.

Настя Каменских

Фото со двора загородного дома под Киевом опубликовала Настя Каменских. Артистка похвасталась урожаем яблок, который есть в этом году дома.

Alyona Alyona

Реперка после нескольких месяцев в Европе тоже наконец-то приехала в Украину. Она показалась на столичном вокзале, где удачно звучала песня "Києве мій".



Alyona Alyona в Киеве / Скриншот инстаграмм-сторис реперки

Слава Каминская

В марте Слава Каминская уехала к детям в Нидерланды и все пять месяцев войны жила там. Только в августе она вернулась в Украину, в свою киевскую квартиру на последнем этаже высотки. Теперь артистка не жалуется на жизнь за границей, а понемногу восстанавливает тот ритм и график, который имела до войны: тренировки, солярий, массаж, вечерние выходы в ресторан.

Монатик

По традициям военного времени по возвращении в Украину Монатик выступил в метро. Он приехал в Киев спустя 5 месяцев после полномасштабного вторжения. Признался, что без жены и оставшихся за границей сыновей очень грустно.