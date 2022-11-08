Звезды в инстаграме: Wellboy создал новую страницу, а Дантесу стали неинтересные соцсети

Украинские артисты поделились новостями о своем инстаграм-профиле. Wellboy создал новую страницу, а Владимир Дантес поделился, что инстаграм не интересен.

Украинские звезды используют инстаграммы не только для общения с аудиторией, но и для освещения войны. Wellboy и Владимир Дантес поделились новостями о своих аккаунтах.

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Wellboy создал новую страницу

Исполнитель сообщил, что его поклонники смогут просматривать его фотографии еще в одном профиле. Там он уже опубликовал две фотографии, на которых продемонстрировал, какой вид хочет выглядеть в 2023 и 2024 годах.



Wellboy создал новую страницу / Фото с инстаграм-сториз

Дантесу стал не интересен инстаграм

Тем временем музыкант Владимир Дантес поделился, что инстаграм стали для него ненужным. Однако он не хочет забрасывать страницу, потому что раньше пытался ее активно вести.

Слушайте, а есть такое, что инстаграм не нужен совсем? Немного/сильно досадно, что пытался его вести. Титок, блин, я люблю только сёрфиты в этом. Твиттер? Туда только иногда приколы бросаю. Телеграммы? Ну не знаю,

– поделился Дантес и спросил совета у поклонников.



Дантес об инстаграм / Фото с инстаграм-сториз



Дантес об инстаграме / Фото с инстаграмм-сториз