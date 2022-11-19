Гарри Стайлз и Оливия Уайлд разошлись после 2 лет отношений - СМИ

Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Оливия Уайлд решили сделать перерыв в отношениях. В прессе пишут, что их двухлетние отношения завершились.

Еще одна знаменитая пара разошлась. После двух лет романа 28-летний певец Гарри Стайлз и 38-летняя Оливия Уайлд поставили отношения на паузу.

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Гарри Стайлз и Оливия Уайльд разошлись.

Как сообщают инсайдеры, у обоих знаменитостей – "различные приоритеты". Это и послужило причиной их расставания.

Гарри гастролирует по всей планете, Оливия сосредоточена на своих детях и работе в Лос-Анджелесе. Это очень дружественное решение. Они очень близкие друзья,

– говорят источники.

"Сейчас у них разные приоритеты, которые их разводят. Общественное давление было тяжелым. Были взлеты и падения на протяжении всех отношений", – пишут в прессе.

Также добавляют, что разрыв отношений произошел мирно, без ссор и конфликтов. "Гарри не покинул Оливию или наоборот. Это самые длинные отношения, которые когда-то были у Гарри, поэтому очевидно, что у них особенная связь".

Как начались их отношения