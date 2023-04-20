Намекала и говорила, – Ирина Сопонару рассказала о бойфренде-иностранце, за которого хочет замуж

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару находится в отношениях с бойфрендом-иностранцем. Она призналась, что уже долгое время ждет предложение.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару находится в отношениях с бойфрендом-иностранцем. Британец Рис решил, что хочет жить в Украине, где изучает язык вместе с любимым.

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Ирина Сопонару о предложении от бойфренда

Актриса рассказала, что уже познакомила любимого с родителями. Но пара еще не перешла на новый уровень отношений.

Я еще не получила официальное предложение. Я питаю надежду и жду. Думаю, может на Новый год… Может на 8 марта… Каждый раз, когда он лезет в карман, я такая: "Я согласна!" А он просто ключи достал. Я уже намекала, намекала и даже прямым текстом говорила.

Ирина Сопонару добавила, что не хочет давить на бойфренда. У него есть свой план, так что девушка доверяет Рису и его планам. "Я так долго замуж не выходила, чтобы не быть той женщиной, у которой три человека и трое детей. Я не осуждаю, просто имею свое видение того, как мне хочется".

Актриса признается, что все же имеет представление об идеальном признании в любви: "Точно на одном колене. Вот я из таких староверов – классика. Все эти предложения без кольца – это зашквар. Мне хочется чего-то понятного, нормального, адекватного, с уважением и любовь Ведь я уже взрослая женщина. Все должно быть красиво, красиво и романтично".



Ирина Сопонару с бойфрендом / Фото из инстаграма Ирины Сопонару

Как Ирина познакомила любимого с родителями

Сопонару также вспомнила знакомство бойфренда с родителями. По ее словам, все прошло отлично, но ей пришлось работать на встрече переводчицей.

"Я помню даже, когда с Рисом первый раз мои родители познакомились, то мне... Перевела, перевела! Что-то одно не перевело, все, как-то разговор рассыпается. Поэтому отдыхали все, кроме меня, в тот вечер, понимаете? Плюс меня еще очень радует, Рос, он не всегда понимает разницу, когда говорить на "вы", когда на "ты". Потому что в английском языке такого нет".