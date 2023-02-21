Дарья Рыбак впервые показала лицо первенца: как звезда назвала малыша

Актриса Дария Рыбак, известная по сериалам "Сваты", "100 тысяч минут вместе", показала лицо первенца. Также она назвала его имя.

Украинская актриса Дарья Рыбак ровно месяц назад впервые стала мамой. Тогда она не показала лицо малыша, но это сделала сегодня.

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Дарья Рыбак показала первенца

Актриса впервые опубликовала фото первенца, на котором показала его маленькое лицо. Дарья рассекретила, что назвала малыша необычным именем Тео. Может быть, это уменьшенная форма имени Теодор.

Тео – наша любовь,

– написала Рыбак под кадром.



Сын Дарьи Рыбак / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях под сообщением актрису и ее сына засыпают поздравлениями и первыми комплиментами.

"Какой красивый. Очень на вас похож";

"Я влюблена. Когда уж его обниму";

"Совершенство";

"Ангелочек очаровательный. Пусть будет здоровым и счастливым";

"Такой милый";

"Какой красавчик, конфетка".

Дарья Рыбак стала мамой

Украинская актриса, звезда сериалов "Папик", "Сваты", "100 тысяч минут вместе", сообщила о беременности в октябре. Уже 21 января 2023 года Дарья Рыбак впервые стала мамой, о чем призналась через несколько дней.

Актриса не рассекречивает своего любимого и отца ребенка. Известно лишь то, что он тоже работает в сфере кино, а познакомившаяся пара познакомилась на съемках сериала "100 тысяч минут вместе".

Дарья Рыбак из-за войны рожала за границей, в Румынии. Ведение беременности, скрининги, УЗИ и роды обошлись ей бесплатно, потому что актриса находилась в государственном роддоме.