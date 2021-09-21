Звезда "Слуга народа" Галина Безрук сбежала от мужа: "Дни превратились в фильм ужасов"

Украинская актриса Галина Безрук, которая сыграла в лентах "Женский доктор", "Последний москаль", "Слуга народа", но проживает и работает в России, поделилась ужасами, которые якобы происходили в ее семье. Женщина призналась, потому что уже не было сил и терпения жить с мужем.

Недавно Галина Безрук спасала дочь Василису, которой необходима была сложная операция, о деталях которой она не рассказывала. Сейчас девочка чувствует себя лучше, а вот отношения Галины и ее мужа Артема Алексеева очень потрепались. У него вроде бы появились серьезные проблемы психологического плана, из-за чего он попал в больницу. Ей недавно пришлось сбежать из дома вместе с дочерью, поскольку муж ударил ее ногой в живот и сжег все документы.

Читайте также У меня был стокгольмский синдром, – Игорь Пустовит дал собственную версию брака с Сашей Бо

Также он подвергал опасности свою дочь, с которой бегал по шестиполосной дороге, после чего полиция забрала ребенка и вернула матери, а мужчину направила в психиатрическую больницу. По словам Безрук, она как могла держалась и хотела сохранить семью от нападок СМИ.



Муж Галины Безрук с дочкой Василисой / Фото из инстаграма актрисы

"Я как могла пыталась сохранить его достоинство и, когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку. Очень надеялась, что эта неделя "чистоты" поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас своих действий. Но чуда не произошло. Он вернулся в жизнь, но не в сознание. Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Странно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Артем все время угрожал мне, обещал забрать дочь, а позавчера во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот... Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали", – рассказала 33-летняя женщина в отчаянии.

Галина Безрук также поделилась, что до последнего была убеждена, что у нее любящий муж и отец-супермен, а такие проблемы со здоровьем возникли из-за ситуации с дочкой, которая получила травму месяц назад.

"Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям... Вечером, когда я, заручившись поддержкой близкого друга, пришла домой забрать необходимое, мы нашли его на полу в бессознательном состоянии. Сейчас он под контролем врачей и мне хочется верить, что они ему помогут. Пока он там, мы с малышкой в безопасности", – добавила женщина.

Но все сожаления развеялись, когда в ее руки попал телефон мужа. Там она узнала, что Артем последние несколько лет получал не "дружескую" поддержку от старой знакомой, которая еще совсем недавно оказалась в похожей ситуации. Она якобы является публичной персоной и заявляла, что заводить романы с женатыми мужчинами – низко. В итоге Безрук лаконично заявила, что "Нас больше нет", намекнув, что будет требовать развода.

Галина Безрук с Артемом Алексеевым / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о Галине Безрук