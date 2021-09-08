Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж: сказочные фото со свадьбы

Известная британская актриса Лили Коллинз сыграла свадьбу с американским кинорежиссером Чарли МакДауэллом. Церемония состоялась в лесу под деревьями, 4 сентября 2021 года.

Лили Коллинз вышла замуж

31-летняя британская актриса, наиболее известная по роли в сериале "Эмили в Париже" официально связала себя узами брака с 37-летним кинорежиссером и писателем Чарли МакДауэллом. Новоиспеченные супруги сообщили о счастливой новости на страницах в инстаграме.

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Очаровательная свадьба состоялась 4 сентября 2021 года в Колорадо, на необычной лесной локации. Влюбленная пара позировала на фоне водопада и под деревьями. Лили Коллинз чрезвычайно трогательно подписала свадебные фотографии.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг для друга. Я люблю тебя безгранично. То, что начиналось как сказка, теперь является моей вечной реальностью. Я никогда не смогу правильно описать, насколько таинственными были прошлые выходные, но магия – это довольно хорошее место для начала", – написала актриса.



Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл / Фото из инстаграма Лили Коллинз



Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл / Фото из инстаграма Лили Коллинз

Образы невест

Для живописной и сказочной церемонии Чарли МакДауэлл выбрал белую рубашку, бабочку, темные туфли на шнурках и вельветовый костюм темно-изумрудного цвета.

Лили Коллинз позировала перед камерой в элегантном белоснежном платье на длинный рукав с кружевом, небольшим шлейфом и необычной фатой-накидкой, как у Белоснежки. Наряд для актрисы создал американский бренд Ralph Lauren.

Знаменитость дополнила образ серьгами-подвесками. Волосы невесты были аккуратно уложены в низкий пучок. На лице красовался нежный макияж с акцентом на глазах.



Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл / Фото из инстаграма Лили Коллинз

Что известно об отношениях Лили Коллинз и Чарли МакДауэлла

Впервые о романе звездной пары стало известно в августе 2019 года. Через год Лили и Чарли начали заботиться об общей собаке.

Карантин пара провела вместе. Они жили в Лос-Анджелесе.

Помолвка Коллинз и МакДауэлла состоялись в сентябре 2020 года. Кинорежиссер романтично признался в любви среди гор. Звезда "Эмили в Париже" и "С любовью, Рози" совсем не ожидала предложения, ведь была одета в повседневную одежду. Тогда она показала обручальное кольцо – золотой перстень с бриллиантом.



Помолвке Лили Коллинз и Чарли МакДауэлла / Фото из инстаграма Лили Коллинз