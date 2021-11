Звезда сериала "Доктор Хаус" совершил каминг-аут

Американский актер и продюсер Кэл Пенн признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме этого он заявил, что собирается жениться со своим партнером Джошем, с которым находится в отношениях уже 11 лет.

44-летний актер решился откровенно рассказать о сексуальной ориентации и личной жизни в своих мемуарах "You can't Be Serious ("Ты же не серьезно"). Своего партнера он встретил, когда работал в администрации Барака Обамы, когда тот был президентом. С 2009 по 2011 годы Пенн занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью.

"Я обнаружил свою сексуальность относительно поздно в сравнении со многими другими людьми", – заявил актер и добавил, что чувствовал большую поддержку от родителей и друзей, которым он рассказал об отношениях с Джошем. Правда, его любимый и родные не любят внимания, поэтому свадьбу организовать им будет крайне сложно.

"Очевидно, что я помолвлен с мужем, и наши семьи будут на свадьбе. Сейчас есть большие разногласия в том, будет ли это большая свадьба или крошечная. Я хочу большую индийскую свадьбу. Джош ненавидит внимание, поэтому мы должны найти "золотую середину", – добавил звезда сериала "Доктор Хаус".

Что известно про Кэла Пенна