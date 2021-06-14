Звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк появился на кинопремии с красавицей-невестой

На днях состоялась торжественная церемония награждения кинопремии Золота Дзиґа. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк появился на красной дорожке с невестой Тиной. Влюбленная пара покорила всех присутствующих.

Мероприятие состоялось в КВЦ Парковый при участии самых перспективных представителей украинской киноиндустрии. На торжественном вручении кинопремии Золота Дзиґа 2021 секс-символ Тарас Цимбалюк и его избранница Тина Антоненко затмили всех присутствующих.

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Звезда сериала "Поймать Кайдаша", который завоевал статуэтку в номинации "Лучший игровой сериал", предстал на красной дорожке в классическом образе – зауженных черных брюках, белой рубашке и темно-синей жилетке и пиджаке.

"Пятая Дзига. "Поймать Кайдаша" – лучший украинский сериал за последние годы. Горжусь", - подписал Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк с невестой на Золотой Дзиге / Фото из инстаграма актера

Невеста актера Тина, работающая визажисткой и стилисткой, выбрала для светского выхода роскошный look. На ней асимметричное бледно-розовое платье длины мини с легким шлейфом. Изысканный наряд с оголенными плечами и длинными рукавами девушка довершила босоножками с блестками и лаконичными серьгами с камнями. На безымянном пальце ее правой руки красовалась кольцо, которое Тарас Цимбалюк вручил, сделав предложение в прямом эфире "Танцев со звездами".

Невеста Тараса Цимбалюка / Фото из инстаграма Тины​

Невеста Тараса Цимбалюка / Фото из инстаграма Тины

Напомним, Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко познакомились на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Тогда девушка была художницей по гриму и смутилась, когда увидела статного красавца. Предложение любимой актер сделал еще в сентябре прошлого года, однако заключать официальных брак влюбленные не спешат. Они только думают о свадьбе.