Звезда "Короны" на премии Эмми вспомнила об отце, который умер во время пандемии

Британская актриса Оливия Колман, которая исполнила главную роль Елизаветы II в сериале "Корона", 19 сентября получила премию Эмми как лучшая актриса драматического сериала. Во время получения награды она поделилась, что хотела бы, чтобы этот момент видел отец, который умер в прошлом году.

Женщина прибыла на церемонию Эмми-2021 в волшебном сине-оранжевом платье с рукавами-кейпами. Когда ее награждали в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за работу в сериале "Корона", она расплакалась, так как очень хотела, чтобы это видел ее отец – Кит Колман.

Важно Лауреаты премии Эмми-2021: неожиданные победители самой престижной награды Телевизионной Академии

Я буду говорить быстро, потому что я плачу. Я бы хотела, чтобы мой отец был здесь, чтобы он увидел это. Я потеряла его во время пандемии коронавируса, ему бы все это точно понравилось,

– заявила актриса, не уточняя, умер ее отец от COVID-19 или от другого недуга.

За что женщине вручили награду

Награду ей вручали актеры Энтони Андерсон и Трейси Эллис Росс. Она также поблагодарила всю съемочную команду за завершение такого удивительного пути вместе с ними, поскольку ее роль в ленте "Корона" завершена – следующую, но уже старшую по возрасту Елизавету II, будет играть Имелда Стонтон.



Оливия Колман в роли Елизаветы II и будущая исполнительница роли в сериале "Корона" / Фото Netflix

Отметим, что женщина в 2020 году также сыграла особую и символическую роль дочери в фильме "Отец", где роль самого родного человека исполнил Энтони Хопкинс. В ленте говорилось о том, как родные и сам больной мужчина с прогрессирующим заболеванием Альцгеймера воспринимают реальность. Вероятно, такая роль была очень болезненной для актрисы, впрочем, ею она завоевала номинацию на Оскар как "Лучшая актриса второго плана".



Оливия Колман в фильме "Отец" / Фото IMDb