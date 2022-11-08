Звезда фильма "Клондайк" Оксана Черкашина сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой
Источник:Зоя Лактионова
Актриса, сыгравшая главную героиню фильма "Клондайк", Оксана Черкашина и режиссер Зоя Лактионова поженились. В сети появилось их романтическое свадебное фото.
Украинская актриса Оксана Черкашина, сыгравшая главную роль в номинированном на Оскар фильме "Клондайк", сыграла свадьбу. Она создала союз с режиссером Зоей Лактионовой.
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Оксана Черкашина и Зоя Лактионова поженились
Свадьба прошла 7 ноября в Варшаве – об этом сообщила Зоя, опубликовав романтическое фото невест. Новоиспеченные супруги позировали на полу, держась за руки. Зоя и Оксана одели белый верх – рубашку и блузку и черные брюки.
Свадьба Оксаны и Зои / Фото из фейсбука режиссера
В настоящее время в Польше представители сообщества ЛГБТ не могут зарегистрировать брак. Так что Оксана Черкашина и Зоя Лактионова устроили символическое празднование.
Церемония прошла в кругу близких. Это была украинская свадьба с песнями и плясками. Как сообщала пара ранее, подарки они отправят в Украину.
Что известно о фильме "Клондайк"
- Драматический фильм "Клондайк" рассказывает о событиях войны на Донбассе и авиакатастрофах рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
- Лента рассказывает об Ире и Толике, которые ожидают рождения первенца. Их внезапно застает война и сбитый "Боинг", но главная героиня не хочет эвакуироваться.
- Фильм будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".