Звезда фильма "Клондайк" Оксана Черкашина сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой

Актриса, сыгравшая главную героиню фильма "Клондайк", Оксана Черкашина и режиссер Зоя Лактионова поженились. В сети появилось их романтическое свадебное фото.

Украинская актриса Оксана Черкашина, сыгравшая главную роль в номинированном на Оскар фильме "Клондайк", сыграла свадьбу. Она создала союз с режиссером Зоей Лактионовой.

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Оксана Черкашина и Зоя Лактионова поженились

Свадьба прошла 7 ноября в Варшаве – об этом сообщила Зоя, опубликовав романтическое фото невест. Новоиспеченные супруги позировали на полу, держась за руки. Зоя и Оксана одели белый верх – рубашку и блузку и черные брюки.



Свадьба Оксаны и Зои / Фото из фейсбука режиссера

В настоящее время в Польше представители сообщества ЛГБТ не могут зарегистрировать брак. Так что Оксана Черкашина и Зоя Лактионова устроили символическое празднование.

Церемония прошла в кругу близких. Это была украинская свадьба с песнями и плясками. Как сообщала пара ранее, подарки они отправят в Украину.

Что известно о фильме "Клондайк"