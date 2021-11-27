Звезда "Гусей" Wellboy спел хит "Вишни" в киевском метро: курьезное видео
Источник:инстаграм Wellboy
Перспективный украинский исполнитель Wellboy порадовал посетителей метрополитена живой музыкой. Он прямо в вагоне метро спел свой хит "Вишни".
Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) активно покоряет украинских слушателей. Он часто становится гостем радиостанций, много времени проводит в студии, а теперь еще и как приглашенный гость выступает на телешоу.
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Но, несмотря на популярность, которая сейчас есть у парня, он остается близким к публике. Так, артист решил порадовать киевлян после насыщенного рабочего дня.
Wellboy спел в метро
В сети распространяют ролики, на которых Wellboy выступает в киевском метро. Артист акапельно исполнил свой хит "Вишни" во время поездки. В руках Атон держал коробку, на которой был запечатлен QR-код, отсканировав который можно прослушать трек.
Wellboy поет в метро: смотрите видео онлайн
Реакция публики
Посетители метрополитена по-разному отреагировали на подобный перформанс. Кто-то был рад видеть артиста после рабочего дня, снимал его выступление на камеру и распространял в сети. А некоторые люди просто наблюдали за Wellboy или вообще не обращали внимания на него. Примечательно, судя по видео, плохих слов в адрес исполнителя не было.
Wellboy – "Вишни": смотрите видео онлайн