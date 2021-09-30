Звезда фильма "Гнездо горлицы" Римма Зюбина пожаловалась на поезд "Интерсити"

Украинская актриса и исполнительница главной роли в фильме "Гнездо горлицы" опубликовала гневное сообщение в сети где обратилась к Укрзализныце. Женщина показала вагон поезда, который был представлен на сайте, как вагон "первого класса", а на самом деле это был обычный купейный вагон.

Сообщение женщины появилось в фейсбуке 29 сентября и собрало уже несколько сотен негативных реакций. Римма Зюбина приобрела билет в Херсон на скоростной поезд "Интерсити", а взамен ехала в купейном вагоне около восьми часов.

Читайте также: Понимают шок ситуации: в УЗ отреагировали на попытку изнасилования иллюстраторши Кушнир

У меня опять к вам вопрос. Почему этот поезд называется "Интерсити" и почему обычные купейные вагоны используются, как вагон 1 класса? 7 часов 43 минуты едет 7650 поезд "Херсон – Киев". О скорости я не спрашиваю, в Нью-Йорк 9 часов летит самолет, но почему мы должны за 500 гривен ехать, сидя там, где нет условий для комфортного сидения?

– возмутилась актриса.

Также Римма Зюбина отметила, что чувствовала запах табака в тамбурах, который впоследствии просочился внутрь вагона. Когда она обратилась к проводникам, те ответили, что они – не полиция, и не имеют права штрафовать и на что-то влиять.

"Как с этим бороться? Может штрафы стоит повысить? Сознание и взаимоуважение в нашей стране – мгновенно проснутся. А если ввести высокие штрафы, то на эти деньги можно было бы купить и оборудовать вагоны эргономичными креслами – для людей, потому что мы люди! Или я снова о чем-то нереальном мечтаю?" – подытожила женщина.

Римма Зюбина возмутилась переездом в Херсон / Фото из Фейсбука актрисы

Реакция Укрзализныци

Впоследствии представители перевозчика отреагировали на сообщение актрисы и оставили свой ответ.

Текст публикации Укрзализныци:

"Здравствуйте! Искренне извиняемся за сложившуюся ситуацию. Да, действительно поезд категории Интерсити – это дневной скоростной поезд, который движется со средней скоростью 80 км/ч и максимальной скоростью 160 км/ч в дневное время и состоит из вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса. Как подвижной состав используется моторвагонный подвижной состав или пассажирские вагоны локомотивной тяги с местами для сидения первого, второго и третьего класса. По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому извиняемся. Что же до ситуации с курением, то мы категорически осуждаем бездействие начальника поезда, для полноценного расследования просим предоставить более подробную информацию о поездке (в идеале билет в личные сообщения и номер телефона для обратной связи после выяснения всех обстоятельств). Спасибо за сигнал, сделаем все возможное, чтобы следующие путешествия были удачнее!"



Представители Укрзализныци отреагировали на сообщение Зюбиной / Скриншот из фейсбука

Что известно про Римму Зюбину? Женщина является известной актрисой театра и кино, телеведущей, общественной деятельницей. Ее признали лучшей актрисой 2017 – 2019 годов в рейтинге "Снято в Украине". В свое время она стала двукратной обладательницей премии "Киевская пектораль", а также победила в нескольких международных наградах. В 2017 году вошла в список самых влиятельных женщин Украины. Снялась в таких фильмах, как "Гнездо горлицы", "Женская интуиция", "Моя любимая Страшко" и в десятках других.

Кто из звезд еще жаловался на украинские поезда