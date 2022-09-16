"Наша жизнь стала другой": звезда британских "Танцев" приютила украинцев в своем доме
Источник:The Daily Mail
Звезда британского талант-шоу Моци Мабусе поддержала Украину в начале войны. Она приютила 10 украинцев в доме в Германии.
Известная танцовщица Моци Мабусе рассказала, как она помогает Украине. Об этом она рассказала в своей книге, которую представила недавно.
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Танцовщица приютила в доме украинцев
Звезда британского проекта Strictly Come Dancing замужем за Евгением Возинюком, родом из Украины. Супруги живут в Германии, Франкфурте. В своем доме они приютили 10 украинцев.
Мы спали, когда мама Евгения позвонила в пять часов утра и сказали: "Падают бомбы". Его родители неделю не могли уехать из страны, но все же они пересекли границу. Сейчас с нами проживает около 10 человек – наша семья и беженцы,
– рассказала танцовщица.
Звезда призналась, что ее жизнь после этого сильно изменилась. Она еще привыкает к новым условиям, к тому же у них в семье языковой барьер. Моци не понимает ни украинского, ни русского. "Теперь, когда родители мужа переехали к нам, наша жизнь стала другой, возможно, навсегда".
Какие еще звезды приютили украинцев
- Британская телеведущая Наташа Каплински приютила семью из четырех украинцев. Она рассказала, что поддержала их потому, что сама является беженкой. "Это замечательная семья и они очень благодарны, но просто хотят вернуться домой. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Самое плохое для них то, что они не могут вернуться домой".
- Бенедикт Камбербетч с первых дней войны поддерживал украинцев, жертвовал средства и демонстрировал украинскую символику, поэтому также приютил людей. Недавно он пообщался с Зеленским.
- Шер заявляла о своем желании помочь украинцам в середине марта. Она не признавала, где именно она смогла бы поселить украинцев. Однако известно, что женщина владеет роскошным поместьем в Малибу, штат Калифорния, США.
- Оззи и Шэрон Осборн предложили жилье для двух украинских семей.