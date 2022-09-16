"Наша жизнь стала другой": звезда британских "Танцев" приютила украинцев в своем доме

Звезда британского талант-шоу Моци Мабусе поддержала Украину в начале войны. Она приютила 10 украинцев в доме в Германии.

Известная танцовщица Моци Мабусе рассказала, как она помогает Украине. Об этом она рассказала в своей книге, которую представила недавно.

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Танцовщица приютила в доме украинцев

Звезда британского проекта Strictly Come Dancing замужем за Евгением Возинюком, родом из Украины. Супруги живут в Германии, Франкфурте. В своем доме они приютили 10 украинцев.

Мы спали, когда мама Евгения позвонила в пять часов утра и сказали: "Падают бомбы". Его родители неделю не могли уехать из страны, но все же они пересекли границу. Сейчас с нами проживает около 10 человек – наша семья и беженцы,

– рассказала танцовщица.

Звезда призналась, что ее жизнь после этого сильно изменилась. Она еще привыкает к новым условиям, к тому же у них в семье языковой барьер. Моци не понимает ни украинского, ни русского. "Теперь, когда родители мужа переехали к нам, наша жизнь стала другой, возможно, навсегда".

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