Как на зло – полная сиеста, – Анна Ризатдинова рассказала про экстримальные роды

Спортсменка и телеведущая Анна Ризатдинова воспитывает 4-летнего сына Романа от бизнесмена Александра Онищенко. По ее словам, мальчика она родила в столице Испании – в самый разгар сиесты, когда люди идут отдыхать от жары и солнца.

Женщина поделилась, что мальчик должен был родиться 1 ноября, но появился на свет на 2 недели позже – 12 ноября. А случилось все слишком внезапно – во время прогулки по парку в Барселоне.

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"Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как неожиданно я почувствовала, что отошли воды. Мы моментально поехали в больницу. Это был выходной день и как назло – полная сиеста. Нам пришлось ждать врачей еще полтора часа. И вот он – долгожданный момент. После легких и безболезненных родов я наконец увидела своего Рому: маленького, с пучком черненьких волос и весом три восемьсот", – поделилась спортсменка.

4-летний сын Анны Ризатдиновой / Фото из инстаграма спортсменки

Также Анна призналась, что всегда мечтала о девочке, ведь она выросла в женском окружении: в детстве мама была тренером по художественной гимнастике, а годы юности прошли в окружении таких же девушек-спортсменок, как она сама. Поэтому когда узнала, что у нее родится мальчик, было ощущение растерянности. Но со временем она начала готовиться к материнству, читая об этом множество книг и лекций.

"Но это не помогало мне настроиться. Тогда я поняла – надо просто довериться природе, слушать только свой внутренний голос... Это чувство (рождение ребенка – Showbiz 24) навсегда останется в моей памяти! Я его дождалась, услышала этот голосок. И поняла: мой самый любимый человечек рядом!" – подытожила звезда.

Анна Ризатдинова с сыном Романом / Фото из инстаграма спортсменки

Отметим, что несколько дней назад сын Анны Ризатдиновой праздновал 4-й день рождения, с чем звездная мама его и поздравила в сети, а также показала несколько фотографий. Был ли отец мальчика на праздновании – неизвестно, ведь в 2019 году женщина развелась с Александром Онищенко.