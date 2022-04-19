Злата Огневич умилила проникновенным исполнением песни "Рідна мати моя"

Певица Злата Огневич продолжает морально поддерживать наших военных и гражданских людей. Артистка опубликовала трогательное видео, где под аккомпанемент фортепиано исполнила песню "Рідна мати моя".

Пока в Украине идет война, никто не может оставаться в стороне. Злата Огневич решила не уезжать из Киева. Она покидала столицу только на время благотворительных концертов, прошедших в США.

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Уже около двух месяцев артистка делает все возможное, чтобы помочь нашим военным и мирным жителям. Важна не только волонтерская, но и культурная составляющая. На днях артистка записала видео, где поет трогательную украинскую песню "Рідна мати моя" под аккомпанемент фортепиано.

"Я верю в силу мысли. А когда эта мысль общая у миллионов людей – она приобретает большую энергию и воплощается в реальность. Призываю каждый день думать о победе! Посылать силу нашим защитникам, обращаться к предкам и силе нашего рода с просьбой помочь, защитить. Наша родная земля нам поможет, в Украине немало мест силы, и многие об этом знают. Почувствуйте!", – призвала исполнительница.

Объединяемся! Верим! Сила поколений спасет Украину!

– подчеркнула Злата.

Злата Огневич – "Рідна мати моя": смотрите видео онлайн

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