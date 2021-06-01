Злата Огневич снялась в образе соблазнительной итальянки: пикантные фото в красном наряде

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала сеть новыми горячими фотографиями. Она позировала в жарком образе итальянки и взбудоражила воображение поклонников.

Известная украинская певица Злата Огневич на личной странице обнародовала серию горячих кадров. Она снялась в фотосессии в образе сексуальной итальянки.

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Соблазнительный образ Златы Огневич

Знаменитость для новой съемки выбрала красный наряд – откровенный топ и полупрозрачную юбку длины миди с пышными рюшами, сквозь которую немного было видно нижнее белье. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру певицы и ее прелести.



Злата Огневич в образе итальянки / Фото из инстаграма звезды

Злата Огневич соединила пикантный наряд с черными босоножками на высоких каблуках. Сексуальный аутфит дополняли золотые серьги-кольца, несколько цепочек с подвесками на шее и массивный браслет на руке.



Злата Огневич в образе итальянки / Фото из инстаграма звезды

Артистка распустила темные волосы, уложила их пышными волнами и вплела в волосы красную ленту, которая добавила перчинки. На лице Злата Огневич сделала макияж, который завершил образ. Она подчеркнула глаза темными тенями в стиле smokey eyes и накрасила губы малиновой помадой.



Злата Огневич в образе итальянки / Фото из инстаграма звезды