Злата Огневич вспомнила, как в трудный момент ее поддержал Клопотенко: какие отношения между ними

Украинская певица Злата Огневич не скрывает, что близко общается с кулинаром Евгением Клопотенко. Она призналась, что мужчина поддержал ее в сложный момент.

Певица Злата Огневич уже прокомментировала конфликт с Ефросининой и Поляковой, а также высказалась о личной жизни. В сети долго ходят слухи о ее романе с Евгением Клопотенко, но по словам звезды – между ними дружба.

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Злата Огневич прокомментировала отношения с Клопотенко

Исполнительница вспомнила, что в период, когда она обращалась к психологу из-за проблем в личной жизни, ее поддержал Евгений Клопотенко. Он смог подобрать правильные слова и ободрить Злату.

Когда мне было тяжело, он мне морально помогал и меня морально поддерживал. После моих личных драм в жизни он нашел нужные слова, облегчившие мое состояние.

Впрочем, Огневич не призналась, есть ли между ними нечто большее, чем дружеское общение. "У нас очень дружеские отношения. Я Женю обожаю, его талант, эту его солнечность, открытость души. Еще он очень клево вкусно готовит. Его жене, девушке очень повезет".

Что же говорил Клопотенко

, что на днях Злата Огневич резко ответила на вопрос о браке и детях. Звезда считает, что это самый некорректный вопрос, прилетающий ей от поклонников. Певица пообещала фанам рассказать о важных событиях в ее жизни, но заметила, что ее личная жизнь – не их дело.

В августе Евгений Клопотенко говорил, что у него прекрасные отношения со Златой Огневич. Он рассказывал об их совместном вечере, на котором кулинар готовил для певицы. Но ресторатор также уверял, что между ними только дружба.

Впрочем, недавно Клопотенко признался, что у него есть девушка. Но у них свободные отношения : ресторатор не хочет видеться с ней каждый день и проживать всю жизнь с другом. "Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это тоже нравится. Таков у меня подход".