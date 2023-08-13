Проследил с отметок в инстаграме: Злата Огневич показала сталкера и пригласила его в полицию

Злата Огневич в очередной раз страдает из-за навязчивого поклонника. Он пришел в заведение, которое певица отметила в соцсетях.

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась на преследование поклонника. На этот раз мужчина пришел в заведение, которое ранее артистка отметила в сети.

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Злата Огневич показала своего преследователя

Пан Роман. Увидел отметку заведения, в котором я была и пришла. В следующий раз сразу буду отмечать полицейский участок на Печерске. Его уже вызвали в полицию и просили не писать, не звонить мне. Теперь он приходит за отметками в инстаграме,

– рассказала артистка.

Злата Огневич добавила, что не поверит, будто Роман пришел в заведение по стечению обстоятельств. Она обратилась к мужчине в сториз, которые он точно просматривает: "Вы здесь уже были недавно (в участке, – 24 Канал). Я вас снова приглашаю прийти на собеседование, поговорить и рассказать, почему вы меня преследуете".

Певица отметила, что не будет постоянно переживать и менять свою жизнь из-за преследователей. Она надеется на верную реакцию органов.

"Из-за этих сталкеров я не буду менять свою жизнь, бояться, оглядываться. Я, как делала отметки в инстаграме, так и буду делать. Просто есть закон, есть полиция, которая будет работать с этим человеком. Он решил почему-то, что может меня преследовать. Я давно могла бы применить другие меры, вы понимаете, о чем я, но я за законную деятельность и влияние на таких преследователей. Поэтому надеюсь, что полиция отреагирует и примет все меры предосторожности".

Злата Огневич о сталкере: видео

Очередной преследователь Златы Огневич