Люблю и уважаю, – Злата Огневич поддержала MELOVIN после скандала на Atlas Weekend
Источник:инстаграм Златы Огневич
Украинская певица, главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич поддержала MELOVIN после скандала на Atlas Weekend. Она подчеркнула, что свобода быть собой – величайшая ценность.
В сети активно обсуждают каминг-аут MELOVIN, который он совершил на сцене масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend. Звездные коллеги артиста тоже реагируют на его неожиданное познание.
К теме Шок на Atlas Weekend: певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене – видео
Злата Огневич поддержала MELOVIN
Певица Злата Огневич одной из первых поддержала исполнителя. На личной инстаграм-странице звезда обнародовала несколько фото, на которых позирует вместе с эпатажным певцом. MELOVIN нежно обнимал коллегу и целовал в щечку. Сама же Злата выразила дружескую любовь и уважение.
Свобода быть собой – величайшая ценность! Я всегда за смелость. Я за правду. В нашей стране нет ни одного артиста, который был бы столь откровенным со своей аудиторией, как ты! Люди это чувствуют и ценят!
– написала Огневич под фото.
"Вижу сколько негатива льется в твою сторону. Не слушай никого. Твой путь прекрасен и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и безгранично уважаю", – добавила артистка.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
MELOVIN поблагодарил коллегу в комментариях, написав: "Моя любовь".
Реакция сети
В комментариях подписчики певицы в основном выражают недовольство. Они отмечают, что MELOVIN не стоило демонстрировать свои чувства огромной публике.
- "При чем тут смелость и открытость? Это пропаганда распущенности".
- "Он не имеет права вести себя так на сцене, ведь на него смотрят люди".
- "Это, Злата, расскажи и объясни детям с еще несформированной психикой. Подростки берут с этого пример, не понимая истинной причины такого поступка. Это не подвиг, а глупость. Пусть MELOVIN любит и целует кого хочет, никто не против. Только зачем кричать об этом?".
Но есть и те, кто поддержал исполнительницу и оставил в ее адрес приятные слова.
- "Теперь уважаю вас еще больше, Злата!".
- "Молодец! Он за свободу, а вы за его поддержку! Вы оба крутые! Ценю таких людей за честность!".
- "Вы невероятная! Настоящее солнце! Очень уважаю, ценю и горжусь!".