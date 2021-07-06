Люблю и уважаю, – Злата Огневич поддержала MELOVIN после скандала на Atlas Weekend

Украинская певица, главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич поддержала MELOVIN после скандала на Atlas Weekend. Она подчеркнула, что свобода быть собой – величайшая ценность.

В сети активно обсуждают каминг-аут MELOVIN, который он совершил на сцене масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend. Звездные коллеги артиста тоже реагируют на его неожиданное познание.

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Злата Огневич поддержала MELOVIN

Певица Злата Огневич одной из первых поддержала исполнителя. На личной инстаграм-странице звезда обнародовала несколько фото, на которых позирует вместе с эпатажным певцом. MELOVIN нежно обнимал коллегу и целовал в щечку. Сама же Злата выразила дружескую любовь и уважение.

Свобода быть собой – величайшая ценность! Я всегда за смелость. Я за правду. В нашей стране нет ни одного артиста, который был бы столь откровенным со своей аудиторией, как ты! Люди это чувствуют и ценят!

– написала Огневич под фото.

"Вижу сколько негатива льется в твою сторону. Не слушай никого. Твой путь прекрасен и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и безгранично уважаю", – добавила артистка.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

MELOVIN поблагодарил коллегу в комментариях, написав: "Моя любовь".

Реакция сети

В комментариях подписчики певицы в основном выражают недовольство. Они отмечают, что MELOVIN не стоило демонстрировать свои чувства огромной публике.

"При чем тут смелость и открытость? Это пропаганда распущенности".

"Он не имеет права вести себя так на сцене, ведь на него смотрят люди".

"Это, Злата, расскажи и объясни детям с еще несформированной психикой. Подростки берут с этого пример, не понимая истинной причины такого поступка. Это не подвиг, а глупость. Пусть MELOVIN любит и целует кого хочет, никто не против. Только зачем кричать об этом?".

Но есть и те, кто поддержал исполнительницу и оставил в ее адрес приятные слова.