Злата Огневич очаровала ярким образом возле самолета: фото в розовом костюме

Новая украинская "Холостячка" Злата Огневич в соцсетях активно делится фотографиями, на которых показывает безупречные аутфиты. На днях звезда позировала на фоне самолета в ярком розовом костюме.

Уже через несколько месяцев артистка будет искать любовь на глазах у всей страны. Именно за ее сердце будут бороться мужчины в реалити-шоу "Холостячка". А пока Злата продолжает активно работать над творчеством и позирует в очень красивых фотосессиях, которыми очаровывает публику.

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Яркий look Златы Огневич

Исполнительница обнародовала эффектные фото, которые сделала на фоне самолета. Злата позировала в ярком костюме розового цвета, состоящем из рубашки и брюк. Рубашку Огневич завязала на талии, добавив образу изюминки.

Такой цвет актуален в этом сезоне, поэтому артистка выглядела очень стильно. Соединила look с босоножками на каблуках.

Волосы Злата уложила в легкие локоны и забрала назад. На лице сделала макияж со светлыми тенями на веках и блеском на губах. Довершила аутфит лаконичными украшениями.



Злата Огневич в розовом костюме / Фото с инстаграма Златы Огневич



Злата Огневич в розовом костюме / Фото с инстаграма Златы Огневич

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