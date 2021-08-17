Жизнеутверждающие цитаты Андрея Кузьменко, которые до сих пор не теряют актуальности

Лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко сегодня бы пришлось праздновать 53-летие. Но в 2015 году жизнь исполнителя унесла страшная автокатастрофа. Его песни до сих пор звучат в автомобилях и на концертах, а простые и правдивые цитаты можно услышать из уст его коллег и многих украинцев.

На протяжении своей жизни Андрей Кузьменко отличался "острым" словечком и критикой тех, кто ему был неугодным. Несмотря на это, фанаты и любили "Кузьму" за его простую душу и близость со своим народом.

Стоит услышать Каверы на "Скрябина": голос Андрея, который живет в песнях других исполнителей

"По моєму чувак нас кинули", – Андрей Кузьменко

Хоть в 2004 году между поклонниками и "Скрябиным" "пробежала кошка", потому что Андрей с музыкантами агитировал за Виктора Януковича во время Оранжевой революции, но народная любовь к исполнителю скоро возобновилась. Артист рассказывал, что его поступок был обусловлен контрактом с телеканалом "Интер", а также угрозами от провластных сил. За этот инцидент Андрей много раз извинялся перед украинцами и называл "травмой", после которой его уже "никто в жизни не перекупит".

Уже во время Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах Андрей поддерживал митингующих, впрочем, подчеркивал, что не стоит за оппозицию на Майдане. В течение 2014 года поддерживал военных на Востоке Украины, когда шла активная фаза войны с российским агрессором. Перед своей гибелью артист часто критиковал новую власть, из-за чего многие украинцы были убеждены, что Андрей погиб "не просто так". Впрочем, такие теории не имели никакого подтверждения.

В творчестве покойного артиста есть немало хитов, посвященных нестабильной ситуации в Украине и "разрухе":

"Кинули";

"Тепла зима";

"Дура-цензура";

"Руїна";

"Історія";

"Я злий".

А также были три песни на тему российско-украинской войны:

"Українці";

"Сука-війна";

"Лист до президентів".

Лучшие цитаты Андрея Кузьменко



"Кузьма": лучшие цитаты / Коллаж 24 канала



Лучшие цитаты Андрея Кузьменко / Коллаж 24 канала



"Скрябин" Андрей Кузьменко – цитаты / Коллаж 24 канала



Цитаты Андрея Кузьменко / Коллаж 24 канала



Лучшие цитаты "Скрябина" / Коллаж 24 канала



Андрей Кузьменко в цитатах / Коллаж 24 канала



Цитаты "Кузьмы" / Коллаж 24 канала



Андрей "Скрябин" – лучшие цитаты / Коллаж 24 канала