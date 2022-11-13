Французский актер Жерар Депардье, который "висит" в черном списке Минкульта, выводит бизнес из Москвы. Он закрывает продюсерский центр "ПЦ ЖД". Однако не потому, что Россия – страна-террорист, а потому что работы там нет.

Об этом в комментарии пропагандистским росСМИ заявил продюсер и друг Жерара Депардье Арно Фрилли, передает 24 канал. Он подчеркнул, что закрытие центра "ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса в Украине".

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Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России

На такой шаг французского актера с российским паспортом подтолкнула пауза в проектах, ведь из-за простоя он "влетает" на деньги.

Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует затрат даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам,

– заявил товарищ Депардье.

Более того, Арно Фрилли заверил пропагандистов, что его звездный друг "очень мотивирован на участие в проектах в России".

Из-за войны, которую продюсер снова назвал кризисом, команда Депардье остановила работу над фильмом об эскадрилье "Нормандия – Неман", который снимали в Калининградской области, но он планирует переждать и возобновить сотрудничество с оккупантами. Все для того, чтобы продемонстрировать русско-французское братство – показать, как французские лётчики сражались на стороне СССР во Второй мировой войне.

"Это российско-французский проект. После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным способом", – сказал Фрилли.

Как Депардье связан с Россией и что говорит о войне