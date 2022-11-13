Жерар Депардье, которому Путин вручил паспорт, закрывает свой продюсерский центр в России
Французский актер Жерар Депардье, который "висит" в черном списке Минкульта, выводит бизнес из Москвы. Он закрывает продюсерский центр "ПЦ ЖД". Однако не потому, что Россия – страна-террорист, а потому что работы там нет.
Об этом в комментарии пропагандистским росСМИ заявил продюсер и друг Жерара Депардье Арно Фрилли, передает 24 канал. Он подчеркнул, что закрытие центра "ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса в Украине".
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Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России
На такой шаг французского актера с российским паспортом подтолкнула пауза в проектах, ведь из-за простоя он "влетает" на деньги.
Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует затрат даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам,
– заявил товарищ Депардье.
Более того, Арно Фрилли заверил пропагандистов, что его звездный друг "очень мотивирован на участие в проектах в России".
Из-за войны, которую продюсер снова назвал кризисом, команда Депардье остановила работу над фильмом об эскадрилье "Нормандия – Неман", который снимали в Калининградской области, но он планирует переждать и возобновить сотрудничество с оккупантами. Все для того, чтобы продемонстрировать русско-французское братство – показать, как французские лётчики сражались на стороне СССР во Второй мировой войне.
"Это российско-французский проект. После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным способом", – сказал Фрилли.
Как Депардье связан с Россией и что говорит о войне
- Напомним, в 2013 году Жерар Депардье получил из рук Путина свой российский паспорт. Он торжественно вручил его в резиденции на берегу Черного моря. После этого французская кинозвезда загремела в "черный список" Минкульта как деятель культуры, угрожающий нацбезопасности Украины.
- В марте актер просил остановить войну, но называл нас братскими народами: "Россия и Украина всегда были братскими странами. Прекратите боевые действия и ведите переговоры".
- В апреле Жерар Депардье осудил Путина за "сумасшедшие поступки" в Украине, но защищал россиян, которые якобы "не несут ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров".