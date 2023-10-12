Ситуация в стране очень напряженная, – Женя Галич заявил, что возвращается на фронт

Сегодня, 12 октября, украинская группа "Друга ріка" начинает свой тур по городам США и Канады. Первый город, где выступят музыканты – Виннипег. Вместе с ними на гастроли должен был отправиться певец Женя Галич. Но он не может присоединиться к благотворительному туру.

Учитывая, что артист с началом полномасштабного вторжения вступил в ВСУ, Женя подчеркнул, что в первую очередь он военный, а уже после – артист и музыкант. Поэтому из-за напряженной ситуации в стране должен вернуться в армию.

Интересно Вам здесь не место, – Женя Галич эмоционально обратился к незаконно выехавшим из страны мужчинам.

Женя Галич возвращается на фронт

Женя Галич, к сожалению, не сможет присоединиться к благотворительному туру по Северной Америке с группой "Друга Ріка", который стартует 12 октября. Как всем известно, Женя Галич военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ситуация в стране очень напряженная и по приказу военного руководства он должен вернуться в Украину,

– отметили организаторы тура.

Все выступления, запланированные в Северной Америке и Канаде, состоятся, но только при участии группы "Друга ріка".

Добавим, что ранее похожая ситуация была с премьерой клипа группы O.Torvald "Дыши", когда команда артиста отменила все промо активности, потому что Женя с подразделением должен был выезжать в Бахмут.

Что Женя Галич думает о мужчинах, которые после 24 февраля 2022 года сбежали за границу

Артист негативно относится к тем, кто придумывает разные способы, чтобы пересечь границу с Украиной. В частности, дает взятки, подделывает документы, делает себе искусственные инвалидности. Он считает, что они могут вернуться в Украину, однако "входной билет должен быть дороже выходного".

Конченные. Они должны отвечать в административном порядке. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже выходного,

– выразился певец.

В то же время, сам артист в начале полномасштабного вторжения России в Украину отправил свою жену с детьми за границу. Первые несколько месяцев он помогал украинской армии, волонтерив во Львове, а уже в середине апреля 2022 года вступление в ряды ВСУ.