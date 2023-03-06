Я не ношу маникюр теперь, – Женя Галич рассказал, как его изменил год войны

Лидер группы O.Torvald Женя Галич с начала полномасштабного вторжения находится на службе. Этот год сменил его не только внешне, но и внутренне. Теперь артист мечтает поехать в тур.

Об этом рассказал в интервью 24 Каналу. За этот год Галич очень повзрослел, война открыла его совсем с другой стороны. Для многих артист стал примером подлинного патриотизма.

Не упустите Через год люди устали, – Женя Галич ответил, кому должны вручать повестки.

Я поправился на 7 кило плюс-минус. Отстриг себе волосы. Я не ношу маникюр теперь, почему-то не складывается. И я всем сердцем ненавижу россиян,

– говорит Галич об изменениях за этот год.

Несмотря на все происходящее вокруг, Женя пытается улыбаться, радоваться жизни. Враги стремятся, чтобы мы скучали, опустили руки, однако нужно радоваться каждому мгновению. Сейчас группа записывает новый трек. Впервые за время войны музыкант записывает новую песню "Я тебя никому не отдам", которую совсем скоро услышат все меломаны.

Сейчас моя мечта – поехать в тур, я очень хочу поиграть музыки, я снова хочу играть музыку, у меня снова есть вдохновение. Я очень хочу увлечься этим так, как раньше, я хочу найти все это в себе,

– признался защитник.

Интервью с Женей Галичем в видеоформате: смотрите видео онлайн