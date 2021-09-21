Жена Влада Ямы поздравила мужа с годовщиной брака и показала архивные фото со свадьбы

Украинский танцовщик Влад Яма и его жена Лилия празднуют годовщину свадьбы. По случаю праздника женщина поздравила любимого и поделилась с фанатами архивными фото с церемонии.

Супружеская чета украинского танцовщика Влада Ямы является одной из наиболее прочных в украинском шоу-бизнесе. 21 сентября судья шоу "Танцы со звездами" вместе с женой Лилией празднует годовщину брака.

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Архивные фото свадьбы Влада Ямы

Первой в социальных сетях с годовщиной поздравила жена танцовщика. Она посвятила хореографу трогательный пост. Супруги уже 7 лет живут в браке.

7 лет полета... В этот день ровно 7 лет назад мы дали клятвы друг другу. Кажется, что это было вчера,

– поделилась Лилия.

Звездная жена вспомнила важный для пары день. Она отметила, что он на самом деле был незабываемым и неповторимым. Несмотря на то, что погода была дождливой и мрачной, а Влад поранился, церемония прошла прекрасно.

Лилия Яма поделилась с поклонниками архивными фото со свадьбы. Пара не смогла не станцевать в этот день, а потому даже сменили образы.



Свадьба Влада и Лилии Ямы / Фото из инстаграма Лилии Ямы



Свадьба Влада и Лилии Ямы / Фото из инстаграма Лилии Ямы

Отношения Влада и Лилии Ямы

Пара познакомилась в августе 2009 года на танцевальной площадке. Тогда хореограф праздновал день рождения: Лилия поздравила его и провела почти всю ночь в клубе. Влад провел девушку домой – так начался их роман.

Через 2 года после начала отношений у влюбленных начался кризис. Влад и Лилия решили взять паузу. Но впоследствии танцовщик пожалел о таком решении и решил вернуть возлюбленную.

Через 5 лет после этого хореограф сделал предложение Лилии. По его словам, он долго колебался, потому что сначала считал, что должен жениться, а потом думал, что это неважно.

В 2014 году влюбленные все-таки сыграли свадьбу.

Текст публикации Лилии Ямы

7 лет полета...

В этот день ровно 7 лет назад мы дали клятвы друг другу. Кажется, что это было вчера.

Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассек себе лоб об багажник. Ну вы поняли, день был незабываемым и неповторимым.

Спасибо, любимый, за все! Люблю...