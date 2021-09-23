Жена Виктора Павлика заявила, что хочет уменьшить грудь

Жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика заявила, что хочет сделать пластическую операцию на груди. Екатерине Репяховой не нравится, что она разного размера, поэтому после грудного вскармливания она планирует обратиться к пластическому хирургу.

Екатерина Репяхова присоединилась к известным женщинам, которые обращаются к пластическим хирургам. Однако, если большинство хочет увеличить грудь, то жена Павлика наоборот хочет сделать ее меньше.

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Екатерина Репяхова о пластике груди

В инстаграм-сториз Екатерина рассказала, что после окончания грудного вскармливания планирует обратиться к пластическому хирургу. Сейчас ей не нравится, как выглядят грудь, потому что одна меньше, а вторая – больше.

"У меня грудь разного размера. Поскольку одна большая, то хочу уменьшить ее до размера другой. Но не знаю, насколько это безопасно. Буду узнавать все детали после грудного вскармливания", – написала Екатерина в инстаграм-посте.

Екатерина Репяхова о пластике груди / Скриншот инстаграм-сториз Репяховой