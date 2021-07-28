Жена Виктора Павлика во время беременности позировала в нижнем белье: фото нежного образа

Молодая жена музыканта Виктора Павлика – Екатерина Репяхова в июне впервые стала мамой. Сейчас она наслаждается временем с сыном, а также вспоминает яркие моменты беременности. Девушка опубликовала новое фото, где показала большой живот в нижнем белье.

Екатерина Репяхова одна из самых популярных мам в украинском шоу-бизнесе. После того, как молодая жена Виктора Павлика родила сына, к ней еще больше приковано внимание публики.

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Новое фото Екатерины Репяховой

Девушка распространила в сети чрезвычайно нежный кадр, который сделала еще во время беременности. Екатерина позировала на камеру в изысканном черном белье. Немалый животик блогерши прикрывало прозрачное черное боди в сеточку и с блестками.

Женственности образу добавляли длинные серьги, красивая укладка и макияж в нежных оттенках. Репяхова мило улыбалась и обнимала свой животик.

Во время беременности не хотелось публиковать эту фотографию. А сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня Михасик. Скучаю по беременности, ведь это прекрасный период жизни. Но сейчас все-таки лучше,

– написала Екатерина под снимком.



Беременная Екатерина Репяхова в нижнем белье / Фото с инстаграма Репяховой

Читатели любимой Павлика не оставили без внимания такую красивую публикацию. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес молодой мамы.