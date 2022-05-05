Жена Виктора Павлика призналась, когда вернется в Украину из Израиля

Жена музыканта Виктора Павлика уже около месяца находится у сестры Израиля. Она призналась, когда вернется к мужчине.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова надолго не расставались, так что жена музыканта уже планирует отъезд домой. Она рассказала, когда вернется в Украину.

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Когда Катя Репяхова вернется в Украину

Жена Виктора Павлика рассказала, что гостит у сестры, живущей в Израиле 9 лет.

Сейчас я с сыном и матерью в гостях у родной сестры. Сестра живет в Израиле уже 9 лет. Я всю жизнь говорила по-русски, но во время войны перешла на украинский, по собственному желанию, а не потому что меня просили подписчики,

– поделилась Екатерина.

Она призналась, что вернется в Украину в мае. Однако, вероятно, они еще не будут жить в Киеве: "Наш папа, конечно, остался в Украине. И занимается тем, ради чего он живет. Он поддерживает дух наших защитников, волонтеров, переселенцев. В мае мы возвращаемся в Украину, но скорее все, не в Киеве".

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Катя Репяхова добавила, что она изучает правописание украинского языка, продвижение в инстаграме и ежедневно занимается спортом.

"Мне очень важно не жить с синдромом отложенной жизни. В жизни возможно все. Так и мы научимся жить с неадекватными соседями. Израильтяне отдали большую цену за свою независимость. Когда-то на этих землях была пустыня, а сейчас Тель-Авив – самый дорогой город в мире. Я все это к тому, что верьте в наше светлое будущее! Мы будем еще лучше! Мы должны все это пройти, ради нашего будущего и ради наших следующих поколений", – подытожила звездная жена.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репейной