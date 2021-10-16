Жена Виктора Павлика позировала в чувственной фотосессии с 4-месячным сыном

Сыну украинского музыканта Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось 4 месяца. По случаю этого супруга артиста опубликовала новые трогательные фото с малышом.

Жена украинского музыканта Виктора Павлика активно ведет инстаграм-блог и публикует там новые фото первенца. На днях она обнародовала чувственные фотографии на личной странице.

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Новые фото жены Виктора Павлика с сыном

Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками новыми фото по случаю того, что сыну 15 октября исполнилось 4 месяца. Она позировала с малышом в трогательной фотосессии.

Блогерша позировала перед объективом в черном платье длины миди без бретелек, но с красивой кружевной юбкой. Она соединила наряд с лакированными туфлями на высоких каблуках в тон. Екатерина собрала волосы в низкий хвост, дополнила образ серьгами-подвесками и сделала макияж. На руках она держала маленького сына.

В подписи к фото жена Виктора Павлика поделилась первыми успехами мальчика.

Миша взрослеет с каждым днем. У него более осознанный взгляд. Новая мимика и эмоции. Он выдает интересные звуки, иногда даже поет. Еще из новенького – руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход,

– рассказала Репяхова.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма Екатерины Репяховой



Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма Екатерины Репяховой

Поклонники остались в восторге от новых фото блогерши с сыном. Они засыпают Екатерину комплиментами в комментариях:

"Какие же красивые";

"Прекрасная семья";

"Идеальные";

"Невероятно красивые фото";

"Это шедевр";

"Классные фото. Катя, он такой богатырь";

"Очень красивые вы и очень красивые фото";

"Прекрасный малыш и волшебная мама".

Текст публикации Екатерины Репяховой

Нашему сыночку 4 месяца.

Мы остались в том же весе – 8 килограммов. Рост не знаю, скоро пойдем к нашему педиатру и узнаем. Но одежда 68 сантиметров на нас в упор.

Миша взрослеет с каждым днем. У него более осознанный взгляд. Новая мимика и эмоции. Он выдает интересные звуки, иногда даже поет. Еще из новенького – руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход.

Любим нашего Мишу больше жизни.