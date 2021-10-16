Жена Виктора Павлика позировала в чувственной фотосессии с 4-месячным сыном
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Сыну украинского музыканта Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось 4 месяца. По случаю этого супруга артиста опубликовала новые трогательные фото с малышом.
Жена украинского музыканта Виктора Павлика активно ведет инстаграм-блог и публикует там новые фото первенца. На днях она обнародовала чувственные фотографии на личной странице.
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Новые фото жены Виктора Павлика с сыном
Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками новыми фото по случаю того, что сыну 15 октября исполнилось 4 месяца. Она позировала с малышом в трогательной фотосессии.
Блогерша позировала перед объективом в черном платье длины миди без бретелек, но с красивой кружевной юбкой. Она соединила наряд с лакированными туфлями на высоких каблуках в тон. Екатерина собрала волосы в низкий хвост, дополнила образ серьгами-подвесками и сделала макияж. На руках она держала маленького сына.
В подписи к фото жена Виктора Павлика поделилась первыми успехами мальчика.
Миша взрослеет с каждым днем. У него более осознанный взгляд. Новая мимика и эмоции. Он выдает интересные звуки, иногда даже поет. Еще из новенького – руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход,
– рассказала Репяхова.
Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма Екатерины Репяховой
Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма Екатерины Репяховой
Поклонники остались в восторге от новых фото блогерши с сыном. Они засыпают Екатерину комплиментами в комментариях:
- "Какие же красивые";
- "Прекрасная семья";
- "Идеальные";
- "Невероятно красивые фото";
- "Это шедевр";
- "Классные фото. Катя, он такой богатырь";
- "Очень красивые вы и очень красивые фото";
- "Прекрасный малыш и волшебная мама".
Текст публикации Екатерины Репяховой
Нашему сыночку 4 месяца.
Мы остались в том же весе – 8 килограммов. Рост не знаю, скоро пойдем к нашему педиатру и узнаем. Но одежда 68 сантиметров на нас в упор.
Миша взрослеет с каждым днем. У него более осознанный взгляд. Новая мимика и эмоции. Он выдает интересные звуки, иногда даже поет. Еще из новенького – руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход.
Любим нашего Мишу больше жизни.