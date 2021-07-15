Жена Виктора Павлика показала новые трогательные фото маленького сына

15 июня Екатерина Репяхова родила Виктору Павлику сына. Новоиспеченная мама наслаждается каждым днем в новом статусе. В первый месяц со дня рождения первенца Екатерина поделилась его новыми трогательными фотографиями.

Екатерина Репяхова делится моментами из материнских будней в инстаграм-сториз. Она рассказывает подписчикам интересные детали и о маленьких достижениях Миши. А в особую для семьи дату обнародовала новые фотографии малыша.

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Новые фото сына Павлика и Репяховой

Супруги еще не решилось показать публике лицо малыша. На снимках Миша держит маму за пальчик. Также видно мужественную руку Виктора Павлика. Кадры растрогали фолловеров Репяховой.

Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц! Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых эмоций и ощущений. Мы для тебя сделаем все,

– трогательно написала Репяхова под фото.

Девушка также рассказала, как изменилась жизнь ее малыша за этот месяц:

он вырос на 3 сантиметра;

в весе набрал 1600 грамм;

любит рассматривать лица;

пытается держать голову;

улыбается;

лучше реагирует на звуки;

фокусирует взгляд на игрушке и следит за ней в движении;

ест уже не так долго, как раньше.

Звездная мама добавила, что она нетерпеливо ждет, чтобы увидеть новые достижения Миши.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники Екатерины поздравляют ее и оставляют много пожеланий в адрес сына.