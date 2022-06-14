Жена Виктора Павлика отметила день рождения во Львове: как прошел праздник Екатерины

Жена Виктора Павлика 13 июня отметила 28-летие. Этот день она вместе с родными провела во Львове. Праздник был очень уютным и семейным.

Поскольку в стране продолжается война, то блоггерша не организовывала громкую вечеринку, а провела день рождения с самыми родными. Однако он все равно был особенным.

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Как Екатерина Павлик отметила день рождения

Утром 13 июня девушка очнулась в одной из львовских гостиниц, расположенной в центре города. День начался с праздничного завтрака с любимым, мамой и сыном. Во время завтрака Екатерине принесли большой букет цветов от самых родных. На лице блоггерши засияла улыбка, ведь поздравления от семьи для нее чрезвычайно важны.

Впоследствии, чтобы добавить этому дню ощущение настоящего праздника, жена Павлика отправилась в салон красоты Макияжем и прической. Вернувшись в гостиницу, надела красивый костюм мятного и белого цвета с принтом в полоску.

Надев праздничный образ, Екатерина отправилась на прогулку по центру древнего Львова. Поскольку день был теплым и солнечным, то удалось насладиться атмосферой города. А вот вечером начался ливень, под который Екатерина попала вместе с подругой. Так и кончился день рождения звездной жены.

Отметим, блоггершу поздравил и старший сын ее мужа – Александр Павлик. Он отправил ей цветы в гостиницу.

День рождения Екатерины Павлик / Скриншоты инстаграм-сторез блоггерки

День рождения Екатерины прошел в семейном кругу. А 15 июня год исполняется ее сынишке. Вернувшись из Израиля, девушка занялась организацией праздника для первенца. День рождения отмечают на Западе Украины, однако Екатерина тогда из Киева контролировала весь процесс. Она рассказала, что сама будет сервировать стол, а больше деталей можно будет увидеть впоследствии. Поскольку война продолжается, то празднование не будет громким, однако звездная мама стремится, чтобы этот день запомнился на всю жизнь.

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