Жена Виктора Павлика обнародовала новое фото маленького сына

Молодая жена Виктора Павлика несколько дней назад стала мамой. В инстаграме Екатерина рассказывает о том, как прошли роды, как чувствует себя после них. А также радует поклонников миловидными фото новорожденного сына.

Супруги наконец познакомились с долгожданным сыночком. Екатерина и Виктор, как и планировали, назвали мальчика Михаилом. Теперь родители наслаждаются временем, которое проводят с малышом.

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Новое фото маленького сына Виктора Павлика

После родов Репьяхова вернулась к работе в личном блоге в инстаграме, который она активно развивает. Там новоиспеченная мама публикует миловидные фотографии маленького сыночка.

Сейчас девушка не решается показать лицо Михаила. Ранее отмечала, что сделает это тогда, когда посчитает нужным. На новой фотографии Михаил изображен в красивой белой футболке с черной надписью и ползунках. Он поднял ручку и сладко спал.

Это была первая одежда, которую я купила для Михасика еще на 20-й неделе беременности. Как я ждала тебя, сынок! Еще когда сама была ребенком, знала, что у меня будет сын Михаил. И сейчас он у меня на руках. Мечты сбываются! Главное – сильно захотеть,

– написала Екатерина под фото.



Сын Екатерины Репьяховой и Виктора Павлика / Фото с инстаграма Репьяховой

Читатели Репьяховой активно оставляют комментарии под этим сообщением, в которых высказывают свои пожелания для малыша.