Жена Решетника показала фото на фоне разбитой российской техники и вспомнила первый день войны

Жена Григория Решетника опубликовала фото на фоне уничтоженной российской техники в 90-й день войны. Она поделилась мыслями о трех месяцах вторжения.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника опубликовала новое сообщение в инстаграмме по случаю третьего месяца войны. Она напомнила 24 февраля и показала новые фото.

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Кристина Решетник о войне

Звездная жена припомнила первый день войны и как тогда ее охватила безумная паника.

Ровно три месяца назад я проснулась в 4 утра от взрывов, которые были очень хорошо видны и слышны из окна нашего дома. Сквозь сон я услышала сирены, которые уже сейчас являются привычным явлением, а потом они пронзали прямо к костям. И меня охватил такой вселенский страх, что я даже не могла шагнуть,

– вспомнила Кристина Решетник.

"И только минут через десять начала собирать детей и пытаться уехать из дома. Правда, нам это так и не удалось и мы просидели в подвалах еще четыре дня. А уже потом выехали из Киева на запад. Сегодня я снова в выстоявшей столице. Приятно видеть, как много людей прогуливается и иногда даже улыбаются.Да, в стране идет война, но мы должны быть оптимистами, должны быть сильными и верить в нашу абсолютную победу!" – добавила она.

Кристина Решетник также опубликовала фото, сделанные на фоне выставки уничтоженной военной техники россиян под Гостомелем.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Под сообщением Кристины Решетник поклонники вспоминают, как сами реагировали на войну 24 февраля и делятся впечатлениями от фото: