Жена Павлика показала, как занимается спортом на отдыхе в Трускавце

27-летняя жена Виктора Павлика с мамой и почти двухмесячным сыном проводит отпуск в Трускавце. На курорте Катя Репяхова не только отдыхает, но и работает над собой. Блогерша показала, как занимается спортом.

Пока народный артист гастролирует по стране, его жена, сын и теща наслаждаются живописной природой Львовщины. Они не рискнули и не полетели с сыном за границу, а выбрали взамен санаторий в Трускавце.

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Несколько недель назад Катя Репяхова приобрела спортивный комплект, кроссовки и пообещала 84-тысячной аудитории заниматься спортом. В столице она не имела времени на тренажерный зал, поэтому устроила утреннюю пробежку в Трускавце.

"Я держу слово. Пью водичку и вперед", – поделилась жена Виктора Павлика.

Жена Виктора Павлика занимается спортом: смотрите видео онлайн

, жена Павлика хвасталась фигурой всего через месяц после родов. Она быстро избавилась от лишних килограммов и выглядела стройной, однако ее раздражали обвисшие бока.

Пока блогерша бегала по живописной территории санатория, с Михасиком была ее мама. Женщина специально переехала в Киев, чтобы помогать дочери с первенцем. Катя Репяхова снимает ей квартиру в соседнем доме.

Поэтому бабушка каждое утро забирает внука на несколько часов, чтобы новоиспеченная мама выспалась и отдохнула. Об этом ранее рассказывал Виктор Павлик, который ночью одевает беруши, чтобы не слышать плач сына.