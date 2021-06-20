Жена Павлика ответила на обвинения в ее пиаре на родах

Жена Виктора Павлика столкнулась с волной критики после рождения сына. Ее обвинили в том, что новоиспеченная мама якобы пользуется родами для увеличения аудитории. И Екатерина Репяхова ответила на обвинения.

Концертный директор украинского певца Виктора Павлика и его молодая жена Екатерина Репяхова активно ведет личный блог в инстаграме. Девушка как перед, так и после родов выкладывала много сториз и публикаций.

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Екатерина Репяхова столкнулась с критикой

В одном из последних сообщений жена Виктора Павлика подробно рассказала о родах. В ответ она получила благодарность от беременных подписчиц и поклонниц-мам. Однако появилось несколько негативных комментариев:

"Похоже, все потихоньку теряют здравый смысл. Не все еще рассказала. Я вот читаю иногда такие сообщения и думаю, человек в здравом уме?";

"Такое впечатление, что родить ребенка сейчас нонсенс! Катя, такое впечатление, что Вы одна рожали?! Это все пиар с Вашей стороны? Другое в голову не приходит";

"Рождение ребенка – это такое, а вот 3 – 4 дня после родов, уже многие говорят: да, трудно, устаю, без помощи не могу, нет времени на себя! Может, мне не понять, от чего усталость?! Ребенок поел и спит, делай что хочешь, хоть танцуй".

Ответ Екатерины Репяховой

Новоиспеченная мама записала инстаграм-сториз, где отреагировала на гневные комментарии. Она рассказала, что сначала не хотела публиковать пост о родах, однако увидела отклик в аудитории.

"Я понимаю, что я в своем блоге должна быть искренняя. Если у меня что-то в жизни происходит, я не могу делать вид, что этого не происходит. Когда я вижу некоторые комментарии, я не могу сказать, что у меня опускаются руки, но я в очередной раз убеждаюсь, насколько блог – огромный труд", – призналась Екатерина.

Кто-то написал, что ради пиара написала пост. Люди, что с вами? Ради какого пиара? Если бы я хотела, поверьте, я бы нашла на чем пиариться давно. Но я этого не делаю,

– отметила девушка.

Екатерина Репяхова также отметила, что после родов количество ее подписчиков увеличилось на 20 тысяч человек.



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз