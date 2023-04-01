Жена Монатика поздравила певца с днем рождения и поделилась милыми архивными фото

Певец Монатик сегодня отмечает 37-летие. В этот день супруга решила поздравить его с днем рождения. Она опубликовала милые семейные фотографии с артистом.

Ирина Монатик поделилась теплыми воспоминаниями из прошлого – свадьбы, путешествий и прочих приятных моментов. Раньше она показывала видео, как артист встретил ее с детьми дома.

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Милые архивные фото жена поздравила Монатика с днем рождения. Кроме того, Ирина написала трогательные приветственные слова.

С днем рождения, моя Вселенная. Лучший друг, настоящий мужчина и отец. Любим тебя безгранично! Ты – наше все! Благодарю тебя за все и верю, что лучше нас ждет впереди. С необычайной любовью,

– написала она.

Монатик ответил на приветствие. Он написал в комментариях: "Люблю всю мою жизнь".

Ирина Монатий показала общие фото с артистом:

В инстаграм-сторис Ирина Монатик опубликовала фото, как Монатик сажает что-то во дворе дома. "В свой день рождения совершает важные дела", - написала она.



Монатик сажает куст во дворе / Фото из инстаграммы его жены

Поклонники тоже поздравили артиста с днем рождения. В комментариях они написали несколько приятных слов:

"Ваши отношения так чисты – образец для всех. С днем рождения".

"С праздником всю вашу семью".

"Какие вы прекрасные и светлые люди, поздравляю с праздником, пусть любовь оберегает вас".

"С именинником, вы друг у друга просто фантастические".

"Присоединяемся к поздравлениям".

Кстати, после мирового тура "ART Оборона" Монатик активно выступает по Украине с благотворительными концертами. Один из таких произошел прямо в кольцевой электричке Киева, которая курсирует в Борщаговку. Артист спел новый драйвовый трек "Сила". В электричке он появился не сам, а с бендом – двумя бэк-вокалистами, гитаристом и трубачом.