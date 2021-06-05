Жена Монатика очаровала миловидными фото с детьми и мужем

Украинский мультиартист Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями посетили магазин Гарика Корогодского. Они очаровали трогательными семейными фото.

Жена артиста Монатика Ирина поделилась новыми фото с детьми и мужем на личной странице в инстаграме. Она показала снимки, которые сделала в киевском шоу-руме Gara, который принадлежит бизнесмену Гарику Корогодскому.

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Новые фото Монатика с детьми

Ирина Монатик сделала несколько фотографий с сыновьями Даниилом и Платоном, которые позировали перед камерой в разнообразных оригинальных очках. Также она показала миловидную фотографию сыновей со звездным отцом, которые сидели на диване в объятиях и с искренними улыбками.

"Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. Гарик, ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаете. Супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно яркие аксессуары. С моими любимыми мужчинами пришли удивляться", – поделилась Ирина Монатик.

Для просмотра фото листайте вправо:

Напомним, что недавно сыновья Монатика закончили обучение в детском саду. Воспитатели устроили для детей незабываемый выпускной в стиле фильма "Гарри Поттер".