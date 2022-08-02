Жена Юрия Ткача показала, как с дочерью собирала деньги на ВСУ: милые видео

Пока актер и юморист Юрий Ткач выступает с благотворительными концертами, его жена тоже не сидит, сложа руки. Вместе с дочерью она организовала ярмарку.

Жена актера и юмориста Юрия Ткача Виктория решила поддержать ВСУ. Она устроила благотворительную ярмарку.

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Жена Юрия Ткача собирала деньги на ВСУ

На небольшой ярмарке Виктория Ткач вместе с дочерью и ее подругой продавала фрукты и освежающий напиток. Мероприятие длилось два часа, но даже за это время звездная жена собрала 7600 гривен.

Каждый день я говорю "спасибо, Боже, что я украинка". Благодарю каждого, кто нас поддержал, кто пришел, кто улыбнулся. Девушки счастливы, что присоединились к помощи наших ВСУ! Через два часа девушкам удалось собрать 7600 гривен!

– рассказала Виктория.

"Обнимаю каждого душой. Передали эти деньги в фонд, которому доверяем! И даже его название говорит само за себя - "Победа". С Украиной в сердце. Итого к победе. PS А еще Лизи сказала, что обязательно продолжит в Киеве! Так что Киев до встречи в парке Победы".

Виктория Ткач показала видео с ярмарки с дочерью Лизой:

В комментариях поклонники увлекаются Викторией и ее дочерью, ведь каждый способ помочь ВСУ приносит пользу.