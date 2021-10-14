Жена Григория Решетника показала, как проходит отпуск в Турции: семейные фото

Кристина Решетник организовала семейную поездку в Турцию. Она мечтала подарить отдых родителям и воплотила это в реальность. Вся семья отдыхала в популярном среди туристов The Land Of Legends, что в городе Белек.

Кристина распространила серию фотографий, на которых ее родные изображены с улыбками на лицах. Видно, что им нравится такое начало отдыха и они с нетерпением хотят узнать, что будет дальше.

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Кристина Решетник с семьей в Турции

Сперва знаменитость отправилась с самыми родными в The Land Of Legends. Это место, которое очаровывает не только детей, но и взрослых. Здесь сыновья Решетников играли, изучали все новое и просто наслаждались моментом.

Родители Кристины невероятно благодарны ей за такой сюрприз. Им также понравилось гулять по сказочному месту и наблюдать за счастливыми внуками. Григорий гордится любимой, которая для всех организовала этот отпуск.

Кристина Решетник с семьей в Турции / Фото из инстаграм Кристины Решетник

Текст публикации Кристины Решетник:

Тот случай, когда не только дети в восторге, но и мы. Здесь настоящий рай для них! Ваня и Дима не знали до последнего, куда мы едем и что их ждет. Поэтому представляете, какой был шок.

Огромный парк аттракционов, в котором мы и живем, тематический отель, американские горки, представления и дельфинарии – это все территория нашего отеля. Космос!

Надо успеть все! На сон времени нет!