Жена Кошевого вспомнила, как провела 38 дней в подвале в начале войны: щемящее видео

Жена юмориста Евгения Кошевого вспомнила первые дни полномасштабного вторжения. Она показала, как с семьей провела 38 суток в укрытии.

Украинцы вспоминают первые дни полномасштабного вторжения в его годовщину. Жена Евгения Кошевого также поделилась мыслями и воспоминаниями.

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Ксения Кошева о годовщине вторжения

Ксения Кошева опубликовала видео, где показала первые дни после 24 февраля прошлого года. Это чтение книг под светом фонариков, ночи в автомобиле и укрытии, волонтерство и семья.

Отсчет нового года у меня теперь начинается с 24 февраля. Из этого числа эти решисты-варвары перевернули жизнь на нашей мирной земле. В это невозможно было поверить, но это произошло и земля вздрогнула от бомб.

"Всем понятно, что эта "нация" русские не может нести ничего кроме смерти и разрушений. Этого мы никогда не простим. Они сделали все, чтобы их ненавидеть. Не смотря на страх, ночевая в подвале 38 суток, вместе с соседями помогая всем, кто в этом нуждался, мы остались в Киеве".

Ксения Кошева вспомнила первые дни вторжения: видео

Ксения Кошева добавила, что считает правильным решением остаться дома несмотря на то, что тогда многие покинули столицу. Для нее год полномасштабной войны показал то, что чужие люди иногда ближе родных.

"Человечество всегда побеждает. Когда мы вместе – мы не сломаны и несокрушимы. Так было и будет всегда. Верим и приближаем нашу Победу! Слава ВСУ!!! Слава Украине! PS Готовлю чемоданы в Ялту".