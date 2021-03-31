Жена популярного украинского артиста Дзидзьо – певица SLAVIA поделилась с поклонниками снимком с новой фотосессии. Она предстала перед камерой в роскошном платье, задекорированном перьями.

Исполнительница активно делится в сети своими фотографиями. Она уже успела завоевать сердца поклонников и часто рассказывает им новости из собственной жизни, показывает яркие моменты.

Смотрите также Жена Дзидзьо позировала на балконе полностью обнаженной и с полотенцем на голове: жаркий кадр

Новое фото SLAVIA

На днях артистка опубликовала на личной странице кадр с изысканной фотосессии. Она предстала перед камерой в темной комнате. SLAVIA надела роскошное платье бежевого цвета, украшенное огромным количеством декоративных перьев.

Такой наряд она соединила с черными блестящими туфлями на высоких каблуках. Девушка не упустила случая похвастаться длинными стройными ногами.

Длинные роскошные волосы она уложила в легкие локоны. На лице сделала насыщенный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой. Довершила свой образ большими перьями, которые держала в руках.



Изысканный образ SLAVIA / Фото с инстаграма SLAVIA

Что артистка написала в публикации

"У меня есть давний хороший знакомый возраста моих родителей, который часто на свадьбах говорил один тост. Он обращался к невесте со словами: "А ты, сумей стерпеть, смолчать. Будь мудрее", – поделилась SLAVIA.

Моя бабушка Михайлина говорила: "Кто терпен, тот спасен", "Христос терпел и нам велел". И это с детства запечатлелось в моем подсознании,

– призналась певица.

Она добавила, что с возрастом поняла, что западно-украинский менталитет, где девочек с детства учат терпеть, молчать, угождать своему мужу, к счастливой жизни не имеет никакого отношения. Рано или поздно терпению приходит конец, и оно "выходит боком". Негатив, который женщины держат в себе, накапливается годами и со временем может проявиться в виде болезней, истерик, психологических и ментальных проблем.

"Современные психологи советуют не держать в себе негативные эмоции, озвучивать все, что не нравится: "Я так не хочу! Со мной так нельзя!". По опыту я поняла, что надо говорить сразу, без страха кого-то напугать, или потерять. Если человек дорожит вашими отношениями – он ​​услышит, и будет пытаться исправить", – написала знаменитость.