Жена Джеймса Миддлтона на свадьбе предстала в платье свекрови – мамы герцогини Кембриджской

Брат Кейт Миддлтон, Джеймс, женился на Элиз Тевен в субботу, 11 сентября. Свадебная церемония прошла в кругу родственников и близких. Интересно, что невеста надела платье свекрови, подарив ему "вторую жизнь".

Свадьба брата герцогини Кембриджской и Элиз Тевен переносилась дважды, но все же состоялась 11 сентября. Невеста на церемонии решила отдать честь семье любимого.

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Жена Миддлтона надела платье свекрови

Элиз Тевен появилась на свадебной церемонии в белом легком платье длины макси с приспущенными плечами и вышивкой.

Как оказалось, это платье надевала свекровь невесты и заодно мать Кейт Миддлтон – Кэрол. Она выходила замуж 41 год назад, в 1980 году за Майкла Миддлтона.

Жена Джеймса Миддлтона рассказала, что впервые примерила свадебное платье свекрови, когда в стране был локдаун. Тогда девушка жила вместе с женихом и его родителями.

Во время карантина я разговаривала с Кэрол о платьях, мы обменивались идеями для вдохновения. Я примерила ее свадебное платье и влюбилась в него. Оно мне идеально подходило и было именно тем, чего я хотела,

– рассказала Элиз Тевен.

Жена Миддлтона добавила, что ее всегда беспокоило то, что свадебные платья надевают лишь раз. Поэтому она была в восторге от того, что подарила наряду свекрови вторую жизнь.



Элиз Тевен в платье Кэрол Миддлтон / Фото Hello!

Свадьба брата Кейт Миддлтон