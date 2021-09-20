Жена Джеймса Миддлтона на свадьбе предстала в платье свекрови – мамы герцогини Кембриджской
Источник:Hello!
Брат Кейт Миддлтон, Джеймс, женился на Элиз Тевен в субботу, 11 сентября. Свадебная церемония прошла в кругу родственников и близких. Интересно, что невеста надела платье свекрови, подарив ему "вторую жизнь".
Свадьба брата герцогини Кембриджской и Элиз Тевен переносилась дважды, но все же состоялась 11 сентября. Невеста на церемонии решила отдать честь семье любимого.
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Жена Миддлтона надела платье свекрови
Элиз Тевен появилась на свадебной церемонии в белом легком платье длины макси с приспущенными плечами и вышивкой.
Как оказалось, это платье надевала свекровь невесты и заодно мать Кейт Миддлтон – Кэрол. Она выходила замуж 41 год назад, в 1980 году за Майкла Миддлтона.
Жена Джеймса Миддлтона рассказала, что впервые примерила свадебное платье свекрови, когда в стране был локдаун. Тогда девушка жила вместе с женихом и его родителями.
Во время карантина я разговаривала с Кэрол о платьях, мы обменивались идеями для вдохновения. Я примерила ее свадебное платье и влюбилась в него. Оно мне идеально подходило и было именно тем, чего я хотела,
– рассказала Элиз Тевен.
Жена Миддлтона добавила, что ее всегда беспокоило то, что свадебные платья надевают лишь раз. Поэтому она была в восторге от того, что подарила наряду свекрови вторую жизнь.
Элиз Тевен в платье Кэрол Миддлтон / Фото Hello!
Свадьба брата Кейт Миддлтон
- 34-летний Джеймс Миддлтон и 31-летняя Элиз Тевен официально поженились во Франции после 3 лет отношений 11 сентября.
- Празднование состоялось в деревне, где живут родители невесты. На церемонию тайно прибыли герцоги Кембриджские, а также другие гости: Кэрол и Майкл Миддлтоны, сестра Пиппа с мужем и двумя детьми и другие близкие друзья и родственники.
- Добавим, Джеймс сделал предложение любимой менее чем через год после начала отношений. Миддлтон подарил избраннице роскошное кольцо с синим камнем.