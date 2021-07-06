Жена Джеджулы заявила об угрозах от мужа и вызвала полицию

Юлия Леус, которая недавно родила дочь от Андрея Джеджулы, в очередной раз заявила об угрозах от своего мужа. Когда она вызывала полицию из-за этого, Джеджулы не было. Сейчас она съехала на другую квартиру.

Звездная мама рассказала о ситуации, которая вновь возникла с ее мужем – шоуменом Андреем Джеджулой. По ее словам, мужчина якобы угрожал ей из-за острых высказываний.

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Скажите, пожалуйста, как здесь долечиться? Если животное приходит с улицы и начинает мне угрожать, чтобы я до завтрашнего вечера сказала, что у меня эмоциональный всплеск, что это неправда, что я говорила. Или завтра вечером мне будет конец. Вот как мне долечиться, скажите, пожалуйста? Что с этим идиотом больным делать?

– эмоционально рассказала Юлия Леус.

Она добавила, что из-за угроз вызвала полицию, но когда они приехали, Андрея уже не было дома. На следующий день она с маленькой дочкой переехала из квартиры на другую, вероятно, где жила во время изоляции.

"Ну все, друзья, это случилось. Наконец я ушла и теперь буду спокойно лечиться и выздоравливать. А потом как-то заеду и заберу вещи и перееду уже полностью. В эту квартиру я уже не вернусь и о нем говорить не хочу", – добавила женщина.

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