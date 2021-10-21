Жена Дмитрия Комарова показала повседневный осенний образ: волшебное фото из Днепра

Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым эффектным фото. Она продемонстрировала образ на фоне города Днепра.

Журналистка и ведущая Александра Кучеренко часто публикует на личной странице новые фотографии. На днях она поделилась волшебным кадром из путешествия в Днепр. Также жена Дмитрия Комарова продемонстрировала вариант осеннего образа.

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Образ Александры Кучеренко

Звездная жена позировала на фоне города. Для прогулки по Днепру она предстала перед камерой в красном свитере и узких синих джинсах. Сверху Александра накинула черную кожаную куртку.

Телезвезда дополнила образ белыми кроссовками с черными полосками, а также стильным рюкзаком розово-черного цвета. Александра Кучеренко распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами, а на лице сделала макияж.

Этот город мог бы с легкостью возглавить рейтинг самых красивых городов Украины осенью! И ему точно принадлежит часть моего сердца,

– поделилась Александра Кучеренко.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Такой аутфит прекрасно подойдет для осенних прогулок. Поклонники поделились впечатлениями от фото жены Комарова: