Жена Дмитрия Комарова показала повседневный осенний образ: волшебное фото из Днепра

21 октября 2021 , 16:40
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Источник:

инстаграм Александры Кучеренко

Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым эффектным фото. Она продемонстрировала образ на фоне города Днепра.

Журналистка и ведущая Александра Кучеренко часто публикует на личной странице новые фотографии. На днях она поделилась волшебным кадром из путешествия в Днепр. Также жена Дмитрия Комарова продемонстрировала вариант осеннего образа.

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Образ Александры Кучеренко

Звездная жена позировала на фоне города. Для прогулки по Днепру она предстала перед камерой в красном свитере и узких синих джинсах. Сверху Александра накинула черную кожаную куртку.

Телезвезда дополнила образ белыми кроссовками с черными полосками, а также стильным рюкзаком розово-черного цвета. Александра Кучеренко распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами, а на лице сделала макияж.

Этот город мог бы с легкостью возглавить рейтинг самых красивых городов Украины осенью! И ему точно принадлежит часть моего сердца,
– поделилась Александра Кучеренко.


Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Такой аутфит прекрасно подойдет для осенних прогулок. Поклонники поделились впечатлениями от фото жены Комарова:

  • "Красавица! Ну как вам удается быть такой хрупкой и худенькой...";
  • "Волшебная";
  • "Красотка";
  • "Саша, вы очаровательная, приятно на вас смотреть";
  • "Красавица в любом городе";
  • "Вы – прямое доказательство того, что в Днепре живут самые красивые, самые талантливые и самые умные, все возможные "самые" девушки!";
  • "Любимый город"; 
Автор: Марія Касій