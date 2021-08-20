Жена Анатолия Анатолича показала новые фото маленького сына

Сыну ведущего Анатолия Анатолича и его жены, PR-менеджера Юлии Бойко, – Нилу исполнился месяц. Звездная мама обнародовала несколько кадров с малышом, показав, как он изменился за это время.

Месяц назад Юлия Бойко стала многодетной мамочкой. Женщина воспитывала двух дочерей – Лолиту и Алису, а теперь у девочек есть еще братик, которого назвали Нилом.

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Новые фото сына Анатолия Анатолича

В теплый летний день избранница Анатолия Анатолича очаровала новыми трогательными кадрами, на которых показала подросшего сына. Она позировала перед камерой, держа малыша на руках. Мальчик широко открыл глаза и рассматривал все вокруг. Он постоянно изучает что-то новое, знакомится с миром.

Видно, что Алиса и Лолита очень любят братика, ведь на фото они нежно обнимают его или целуют. Девочки помогают маме и с радостью наблюдают за тем, как Нил растет.



Жена Анатолия Анатолича с детьми / Фото из инстаграма Юлии Бойко



Жена Анатолия Анатолича с сыном / Фото из инстаграма Юлии Бойко



иАнатолий Анатолич с женой и детьми / Фото из Инстаграма Юлии Бойко



Жена Анатолия Анатолича с детьми / Фото из инстаграма Юлии Бойко



Жена Анатолия Анатолича с сыном / Фото из инстаграма Юлии Бойко

Текст публикации Юлии Бойко:

Сегодня Нилу исполнился месяц. Самый быстрый и самый тяжелый месяц. Все наладилось и успокоилось. Мы вошли в почти привычный ритм. Научились выезжать с сыном за город и планировать дальние поездки. Сделали ему загранпаспорт и уже подали документы на американскую визу. Сын набрал килограмм, держит головку и уже 5 раз нам "агукнул".

Нил очень спокоен, почти не плачет и "прозревает" от количества объятий и поцелуев от людей вокруг. Наш мальчик растет в абсолютной любви. Жизнь бьет ключом, а мы вместе с ней. Семья вместе!