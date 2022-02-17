Жена Александра Скичко беременна в третий раз: эффектная съемка для Vogue

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его жена Елизавета Юрушева ждут ребенка. Для пары это будет второй совместный малыш.

Украинский телеведущий, с 2021 года – глава Черкасской ОГА, Александр Скичко и предпринимательница Елизавета Юрушева ждут пополнения в семье. Об этом Юрушева объявила, снявшись для украинского Vogue.

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Елизавета Юрушева станет мамой

Предпринимательница позировала перед камерой в лаконичном образе. Для первого аутфита она примерила черный топ и шорты.



Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Другой образ звезды состоял также из шорт, подчеркивающих беременный животик, и молочного топа. Сверху она накинула черный жакет оверсайз.

Среди аксессуаров look дополняли массивный браслет и серьги. Укладка и макияж Елизаветы Юрушевой также были лаконичными и элегантными.



Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Также Юрушева показала свои фото на страницах глянца.



Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой



Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Брак Александра Скичко и Юрушевой