Жена Александра Скичко беременна в третий раз: эффектная съемка для Vogue
Источник:Инстаграм Елизаветы Юрушевой
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его жена Елизавета Юрушева ждут ребенка. Для пары это будет второй совместный малыш.
Украинский телеведущий, с 2021 года – глава Черкасской ОГА, Александр Скичко и предпринимательница Елизавета Юрушева ждут пополнения в семье. Об этом Юрушева объявила, снявшись для украинского Vogue.
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Елизавета Юрушева станет мамой
Предпринимательница позировала перед камерой в лаконичном образе. Для первого аутфита она примерила черный топ и шорты.
Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой
Другой образ звезды состоял также из шорт, подчеркивающих беременный животик, и молочного топа. Сверху она накинула черный жакет оверсайз.
Среди аксессуаров look дополняли массивный браслет и серьги. Укладка и макияж Елизаветы Юрушевой также были лаконичными и элегантными.
Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой
Также Юрушева показала свои фото на страницах глянца.
Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой
Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой
Брак Александра Скичко и Юрушевой
- В 2016 году стало известно о романе Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой. Уже через год они сыграли свадьбу. Трогательная церемония прошла в Грузии.
- Звезды воспитывают 7-летнюю дочь Наталью.
- Елизавета Юрушева также воспитывает сына Даниэля, который родился в 2008 году от гражданина Австрии Давида Конигсхофера. Он был первым мужем Елизаветы.