"Ждала свое время": Виктор Винник и группа МЭРИ выпустили песню "Герой"

Украинские артисты продолжают посвящать песни нашим защитникам. Виктор Винник вместе с группой МЭРИ представили трек "Герой", которую написали еще в 2011 году.

Наша культура продолжает развиваться даже во время войны. Исполнители поддерживают патриотический дух, записывая новые треки.

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Песня группы МЕРИ – "Герой"

Украинская группа МЭРИ представила песню "Герой", которую написал еще в 2011 году. Тогда коллектив даже записал демо-версию. Все эти годы трек ждал свое время. Во время войны артисты использовали для видео кадры жестоких боев, которые ведутся на украинской земле.

Солист группы Виктор Винник поделился, что сейчас нет возможности записать студийную версию песни, однако основную идею все равно удалось донести.

Герой – это не тот, кто улыбался с экрана. Герой – это не тот, кто зашивает сам раны. Герой – может, он, может, она, может, ты. Герой – только тот, кто может встать и ити,

– говорится в песне.

Артист добавил, что после победы Украины обязательно запишет студийную версию и порадует ее украинских героев.

МЕРИ – "Герой": смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Олег Винник превратил украинский гимн в победную песню "Буде жити Україна". Это призыв к борьбе, победе и единению. Ведь наша страна – сильная и несгибаемая, мы обязательно ее отстроим!