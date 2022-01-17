Жалкое зрелище, – Анастасия Приходько о том, как проходила кастинг в "ВИА Гру"

Украинская певица Анастасия Приходько могла стать участницей группы "ВИА Гра". Но звезда не смогла пройти кастинг.

Известная артистка Анастасия Приходько в новом интервью рассказала о начале своей карьеры. Девушка еще в юном возрасте хотела попасть на сцену, а потому попыталась пройти кастинг, чтобы попасть в группу "ВИА Гра".

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Как Приходько проходила кастинг в "ВИА Гру"

Певице не удалось покорить Константина Меладзе, который был продюсером группы.

Мы танцевали, пели. Я была на каблуках, хотя я не знала, каково это – сиськами потряхивать. Танцы это не мой конек вовсе. Это такое было, очень жалкое зрелище. Но я старалась быть как-то там сексуальной,

– поделилась звезда.

Отметим, ранее Анастасия Приходько показывала видео, как проходила кастинг в коллектив в 16 лет. Перед камерой она чувствовала себя застенчиво, но ошеломила вокальными данными.

О Евровидении-2009

Анастасия Приходько впоследствии победила в российской "Фабрике Звезд-7". В том же году она хотела представлять Украину на Евровидении, но ее дисквалифицировали: "Мне очень больно было, что меня дисквалифицировали из Нацотбора. Были определенные договоренности тогда Первого Национального с определенной певицей".

Но тогда певица решила представить с той самой песней Россию. После этого Анастасии не были рады в Украине.

"В Украине меня воспринимали как человека, который предал страну. А в России – какого черта она представляет наше государство, будучи украинкой да еще и с украинской песней. И с этим всем справиться... мое условие было – я сделаю все, что угодно, но я хочу петь на украинском языке. Для меня это принципиально", – поделилась Приходько.

На Евровидении знаменитость заняла 11 место, что ее не обрадовало. До того она так и не получила песни от продюсера Меладзе, который обещал ей написать композицию.

Потому что по контракту в семь лет продюсер должен написать певице песню. А здесь нет, нет. Он сказал: "Я не понимаю какая нужна песня под ее голос",

– вспомнила Приходько.

Анастасия Приходько / Фото из инстаграма звезды