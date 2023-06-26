"Люди, не завидуйте": бурная реакция фанатов на страсти между Жаданом и Соловой
Во Львове 24 июня прошел самый большой сольный концерт группы "Жадан и Собаки". Событие произошло под открытым небом и даже несмотря на пасмурный и дождливый день, рок-группа сумела забрать бешеное количество фанатов и зажечь сцену.
Неожиданностью для зрителей на концерте был выход украинской певицы Кристины Соловий, которая вместе с солистом группы Сергеем Жаданом спела совместную композицию. Исполнители на сцене стояли близко друг к другу, держались за руки и обнимались.
Интересно "Я не уважаю Лободу": что известно о вышедшей на протест в Харькове 16-летней Дарье Вдовенко
Реакция фанатов
После концерта посетители распространяли в сети короткие видео с самыми нежными и милыми моментами выступления Жадана и Соловий. Под видеороликами множество комментариев. Некоторые из пользователей соцсетей искренне радуются за звездную пару, другие же наоборот, поражены разницей артистов и убеждены, что они выглядят как "дочь с отцом".
Комментарии от пользователей соцсетей
- "Все остальные были излишни, кажется";
- "Столько нормальных тридцатилетних. Нет, нужно +50";
- "Не знаю мне нравится эта пара, есть у них что-то волшебное";
- "Какая они хорошая пара";
- "Любовь стоит всего";
- "Обычно с чего-то подобного начинается конец нормальной карьеры";
- "Люди, не завидуйте. Это их жизнь, их история, какой она будет, не наше дело";
- "Боже, какой кринж. Отец и ребенок";
- "Ей бы больше его сын подходил. Я сомневаюсь, что это у них на долго".
Последние новости о романе Жадана и Соловий
- Слухи о романе между певицей и писателем разгорелись еще в апреле, когда их заметили вместе во Львове
- Кроме этого, Сергей Жадан и Кристина Соловий горячо поцеловались в клипе исполнительницы на трек "Юность", что также подогрело внимание поклонников к взаимоотношениям между артистами.
- В начале мая пару увидели вместе во время прогулки по парку, держась за руки. После чего стало известно, что Жадан расстается со своей женой Ириной Куницыной после 15 лет в браке. У супругов есть общая дочь Мария, девочке сейчас 10 лет.
- В мае Жадан и Соловий вместе появились на пресс-конференции артбука "Птица". Кристина Соловий была в списке приглашенных гостей мероприятия, которое состоялось во Львове. На пресс-конференции писатель и певица сидели рядом и время от времени перешептывались и улыбались друг другу.
Отметим, знаменитости не комментируют сплетни об их отношениях.