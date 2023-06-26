"Люди, не завидуйте": бурная реакция фанатов на страсти между Жаданом и Соловой

Во Львове 24 июня прошел самый большой сольный концерт группы "Жадан и Собаки". Событие произошло под открытым небом и даже несмотря на пасмурный и дождливый день, рок-группа сумела забрать бешеное количество фанатов и зажечь сцену.

Неожиданностью для зрителей на концерте был выход украинской певицы Кристины Соловий, которая вместе с солистом группы Сергеем Жаданом спела совместную композицию. Исполнители на сцене стояли близко друг к другу, держались за руки и обнимались.

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Реакция фанатов

После концерта посетители распространяли в сети короткие видео с самыми нежными и милыми моментами выступления Жадана и Соловий. Под видеороликами множество комментариев. Некоторые из пользователей соцсетей искренне радуются за звездную пару, другие же наоборот, поражены разницей артистов и убеждены, что они выглядят как "дочь с отцом".

Комментарии от пользователей соцсетей

"Все остальные были излишни, кажется";

"Столько нормальных тридцатилетних. Нет, нужно +50";

"Не знаю мне нравится эта пара, есть у них что-то волшебное";

"Какая они хорошая пара";

"Любовь стоит всего";

"Обычно с чего-то подобного начинается конец нормальной карьеры";

"Люди, не завидуйте. Это их жизнь, их история, какой она будет, не наше дело";

"Боже, какой кринж. Отец и ребенок";

"Ей бы больше его сын подходил. Я сомневаюсь, что это у них на долго".

Последние новости о романе Жадана и Соловий

Слухи о романе между певицей и писателем разгорелись еще в апреле , когда их заметили вместе во Львове

о романе между певицей и писателем разгорелись , когда их заметили вместе во Львове Кроме этого, Сергей Жадан и Кристина Соловий горячо поцеловались в клипе исполнительницы на трек "Юность", что также подогрело внимание поклонников к взаимоотношениям между артистами.

в клипе исполнительницы на трек "Юность", что также подогрело внимание поклонников к взаимоотношениям между артистами. В начале мая пару увидели вместе во время прогулки по парку, держась за руки . После чего стало известно, что Жадан расстается со своей женой Ириной Куницыной после 15 лет в браке. У супругов есть общая дочь Мария, девочке сейчас 10 лет.

. После чего стало известно, что Жадан Ириной Куницыной после 15 лет в браке. У супругов есть общая дочь Мария, девочке сейчас 10 лет. В мае Жадан и Соловий вместе появились на пресс-конференции артбука "Птица". Кристина Соловий была в списке приглашенных гостей мероприятия, которое состоялось во Львове. На пресс-конференции писатель и певица сидели рядом и время от времени перешептывались и улыбались друг другу.

Отметим, знаменитости не комментируют сплетни об их отношениях.